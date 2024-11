Tassi, Panetta in pressing: «Servono altri tagli» 

La Bce deva tagliare ancora i tassi e, nonostante i segnali di accelerazione della crescita europea, guardare alla “fiacchezza” dell'economia, o rischierà di dover agire successivamente con più forza contro un'inflazione troppo bassa. Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta ribatte ai “falchi” che chiedono cautela nel ridurre il costo del denaro. E non lesina uno sprone al governo: acceleri su investimenti e riforme del Pnrr, affronti il debito elevato e i «nodi irrisolti» dell'economia come la poca innovazione delle imprese o la pubblica amministrazione inefficiente. Panetta, fresco degli incontri alle riunioni del Fmi a Washington, riporta la palla al centro nel dibattito fra le anime della Bce dopo che ieri Isabel Schnabel, del Comitato esecutivo, aveva invocato un «approccio graduale» di fronte a un «punto di svolta» della crescita dell'area euro. Dopo i tre tagli di giugno, settembre e ottobre fino a raggiungere il 3,25%, per il governatore italiano e membro del Consiglio Bce non è il caso di rallentare il ritmo. «Le condizioni monetarie rimangono restrittive, e richiedono ulteriori riduzioni», dice Panetta. Altrimenti «si correrebbe il rischio di spingere l'inflazione ben sotto l'obiettivo» del 2%, una situazione che «la politica monetaria faticherebbe a contrastare e che va evitata».

