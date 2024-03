Tassi, la Fed verso un ribasso 

Un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed si avvicina, e potrebbe arrivare già a giugno seguito da altri tre ritocchi al ribasso nel corso del 2024. I dati sul mercato del lavoro americano convincono Wall Street e gli analisti che ormai una sforbiciata al costo del denaro è a portata di mano, al netto di sorprese al rialzo sul fronte dell’inflazione. Anche se in calo a causa dei tecnologici, sui listini americani si tira un sospiro di sollievo e si intravede, finalmente, la fine dell'era dei tassi alti.

In febbraio l'economia americana ha creato 275.000 posti di lavoro, più delle attese degli analisti, con un tasso di disoccupazione salito al 3,9%, e una crescita dei salari rallentata al +0,1%. La rilevazione, però, è stata accompagnata da una forte revisione al ribasso dei dati dei due mesi precedenti, per un totale di 167.000 posti in meno creati rispetto alle attese. Un ritocco importante che conferma la resilienza del mercato del lavoro ma ne fa emergere anche delle debolezze, creando un quadro che sembra poter garantire quell'atterraggio morbido che da mesi è l'obiettivo della banca centrale americana.

