Tassi, la Bce per ora non taglia  

Il passo deciso della Fed, che ha tagliato i tassi di 50 punti base, non sembra spingere la Banca centrale europea ad accelerare il suo percorso. L’incertezza è ancora molto profonda, avverte la presidente Christine Lagarde, e bisogna studiare le grandi trasformazioni che l’economia sta subendo per capire che effetti avranno sulla trasmissione della politica monetaria, ovvero se aiuteranno o rallenteranno il ritorno dell’inflazione al 2%, attualmente previsto per fine 2025.

Lo scenario

Qualcosa, come lo sviluppo del settore fintech, potrebbe aiutare le decisioni di Francoforte ad avere effetti più rapidi, mentre aziende tecnologiche sempre più concentrate e potenti potrebbero rallentarle. «Le nostre decise azioni di policy hanno mantenuto ancorate le aspettative sull’inflazione che si stima tornerà al 2% nella seconda metà dell’anno prossimo. Considerando l’ampiezza dello shock inflattivo, questo è un progresso notevole. Ma l’incertezza che abbiamo davanti è ancora profonda», ha detto Lagarde parlando al Fmi a Washington. L’economia, ha spiegato, «sta attraversando cambiamenti che la trasformeranno e dobbiamo capirne l’impatto» sulla politica monetaria. Lo sviluppo della tecnologia applicata alla finanza, ovvero il settore fintech, cambiando la natura dell'intermediazione bancaria sta spingendo la concorrenza e può «rafforzare significativamente la trasmissione della politica monetaria all’economia, influenzando i tassi d’interesse, le condizioni del credito, e in ultima analisi crescita e inflazione».

L’attesa

L’intensità di trasmissione della politica monetaria è uno degli elementi su cui la Bce ha calibrato le ultime decisioni, per questo è così importante capire ciò che la orienta, ha ricordato Lagarde. Le altre due sono le previsioni di inflazione e le dinamiche dell’inflazione di fondo. Venerdì prossimo i primi dati sull’inflazione di settembre in Spagna e Francia cominceranno a delineare il quadro aggiornato dei prezzi nella zona euro. Il turismo estivo e l’effetto Olimpiadi in Francia potrebbero avere un impatto più alto del previsto sull’inflazione nei servizi. Con una sorpresa positiva sui dati di settembre, nella riunione della Bce del 17 ottobre si aprirebbe uno spiraglio per le colombe che vorrebbero un taglio al mese, mentre per ora il Consiglio direttivo sembra più orientato a rinviare la prossima mossa a dicembre.

