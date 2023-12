Tassi invariati, ma Lagarde frena sui tagli 

La Banca Centrale Europea, per la seconda volta consecutiva dopo i precedenti dieci rialzi da luglio 2022, ha deciso: i tre tassi di interesse rimangono invariati. I tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno rispettivamente al 4,50%, al 4,75% e al 4,00%.

L’immobiliare respira

Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo, soprattutto al settore immobiliare che, a causa dei rialzi dei mutui, ha subito moltissimo i precedenti rialzi. La presidente della Bce, Christine Lagarde, però, in conferenza stampa frena gli entusiasmi. Stop ai rialzi, per il momento, sì, ma all'orizzonte non si parla di tagli. «Non abbiamo discusso di tagli dei tassi, non c'è stata nessuna discussione e nessun dibattito. Continueremo ad essere dipendenti dai dati, riunione dopo riunione», afferma, confermando che «non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia». Anche perché, precisa la Bce, l'inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo. Permangono, infatti, i rischi legati all'andamento dei salari, all'instabilità geopolitica causata dalla guerra in Ucraina e in Medio Oriente e a “eventi climatici estremi” che potrebbero far salire i prezzi dei prodotti alimentari, spiega Lagarde.

Lo stop all’inflazione

Secondo le ultime proiezioni per l’area dell’euro formulate dagli esperti, "l'inflazione dovrebbe ridursi gradualmente nel corso del prossimo anno, per poi avvicinarsi all’obiettivo del Consiglio direttivo del 2% nel 2025.

Previsioni degli esperti

Nell’insieme gli esperti si attendono che l’inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all’1,9% nel 2026. Rispetto all’esercizio di settembre, sono state riviste al ribasso le proiezioni per il 2023 e soprattutto per il 2024. L’inflazione di fondo, continua la Bce, ha registrato un’ulteriore flessione. Ma le pressioni interne sui prezzi rimangono elevate, principalmente per effetto della forte crescita del costo del lavoro per unità di prodotto.

Scenari futuri

Gli esperti dell’Eurosistema si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 5,0% nel 2023, al 2,7% nel 2024, al 2,3% nel 2025 e al 2,1% nel 2026 . Per quanto riguarda le prospettive, gli esperti della Bce si attendono che la crescita economica resti contenuta nel breve periodo. Oltre questo orizzonte, l’economia dovrebbe segnare una ripresa per effetto dell’incremento dei redditi reali – poiché le famiglie beneficiano del calo dell’inflazione e dell’aumento delle retribuzioni – e del miglioramento della domanda esterna. Pertanto, le proiezioni indicano un aumento della crescita da una media dello 0,6% nel 2023 allo 0,8% nel 2024 e all’1,5% sia nel 2025 sia nel 2026.

