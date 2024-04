«Tassi, è arrivata l’ora di tagliarli» 

La politica monetaria non è un esercizio astratto ma deve tenere conto del contesto economico. Dunque, di fronte ad un'Eurozona che fatica a ritrovare slancio, non può diventare un ostacolo alla crescita. Per il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta è arrivato il momento di cambiare passo e approfitta del lancio del network di ricercatori sulla politica monetaria a Francoforte per indicare i rischi che si corrono a rinviare il primo taglio dei tassi: la stagnazione prolungata è dietro l'angolo, e avviare un percorso di piccoli ribassi aiuterebbe l'economia a riprendersi senza legarsi troppo le mani nel caso in cui l'inflazione dovesse riaffacciarsi.

Futuro

La crescita è debole ed è la stessa Bce, nel bollettino di aprile, a certificarlo per il primo trimestre del 2024. La ripresa però è in vista, e sarà graduale ma costante. Anche l'inflazione prosegue il calo, e la Bce ribadisce che se le prossime stime (previste a giugno) rafforzeranno la convinzione che si procede spediti verso il target del 2%, si potrà voltare pagina. Il percorso, però, non è ancora chiaro, tanto che il rendimento del Btp decennale torna a toccare il 4% per la prima volta dallo scorso 11 dicembre.

Bivio

Per Panetta il momento di invertire la rotta è arrivato, e non si può rimandare oltre. «Negli Usa Pil e consumi sono tornati ai percorsi di crescita a lungo termine pre-pandemia, nell'area euro sono ancora ben al di sotto del trend. Il governatore invita a considerare la possibilità che la politica monetaria, che ha portato i tassi ai livelli record, potrebbe diventare troppo restrittiva se restasse ferma. Causando una stagnazione prolungata, uno scenario che «non possiamo ancora escludere», ha detto, ricordando che durante la crisi dei debiti e la grande recessione la Bce investì la maggior parte delle sue risorse proprio per portare l'economia europea fuori dalle acque stagnanti. «Andare sotto il target del 2% può essere molto costoso», ha detto. Per minimizzare i rischi è quindi «di fondamentale importanza che la Bce agisca con tempismo», tenendo in considerazione che «piccoli tagli ai tassi» aiuterebbero la domanda e potrebbero essere messi in pausa se l'inflazione tornasse a salire.

