Tassi d’interesse, la Bce taglia ancora 

La Bce taglia i tassi di 25 punti base per la settima volta da giugno scorso e porta il tasso sui depositi, quello di riferimento, da 2,50% a 2,25%. Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principali cala da 2,65% a 2,40%, quello sui prestiti marginali da 2,90% a 2,65%. «Le prospettive economiche sono offuscate da incertezze eccezionali», ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, riferendosi allo «sconvolgimento del commercio internazionale», alle tensioni sui mercati internazionali e all’incertezza geopolitica che pesano su consumi e investimenti.

Le ripercussioni

La decisione della Bce di tagliare il costo del denaro di 25 punti base, portando il tasso di riferimento al 2,25%, naturalmente ha una serie di effetti sui cittadini, le imprese e i governi. Rate dei mutui variabili meno care, tassi migliori per finanziamenti e prestiti. E un costo minore per rifinanziare il debito pubblico, sempre se l’impennata dei Tresury non proseguirà, trascinando al rialzo anche i titoli di Stato europei.

Fisso e variabile

Facile.it e Mutui.it hanno stimato che con il nuovo taglio dei tassi la rata di un mutuo variabile standard dovrebbe diminuire di circa 17 euro, passando dagli attuali 640 euro a 623 euro. Il taglio potrebbe non essere l’ultimo del 2025 ed entro fine anno la rata potrebbe scendere a 598 euro, con un risparmio di circa 42 euro rispetto ad oggi. Per quanto riguarda il tasso fisso, potrebbe arrivare a breve attorno al 2,55%, più contenuto rispetto al 4% praticato fino a circa un anno fa.

Maggiore fiducia

Con il costo del denaro più basso, potrebbe proseguire la risalita dei prestiti alle famiglie ma anche alle imprese. Secondo i dati Bce, il tasso d’interesse medio sui nuovi prestiti alle imprese è sceso al 4,1% a febbraio, dal 4,3% di gennaio. E la crescita dei prestiti alle imprese è tornata ad aumentare a febbraio, raggiungendo il 2,2%. Intanto, l’avvio dei tagli Bce a giugno scorso aveva fatto scendere il Btp decennale da un picco del 5% a fine 2023, a un minimo di circa il 3,20% a dicembre 2024. L’Ufficio parlamentare di bilancio, a dicembre, aveva stimato risparmi cumulati nel periodo 2025-29 per 17 miliardi nella spesa per interessi passivi. Ma le ultime turbolenze sui mercati, con il rialzo dei rendimenti dei Treasury, ha pesato anche sui Btp il cui rendimento è leggermente risalito a 3,65%.

RIPRODUZIONE RISERVATA