Tassi da usura sui conti, assolti cinque dipendenti 

Tutti prosciolti dall’accusa di usura bancaria. Ieri in tribunale la sentenza del giudice per le udienze preliminari Salvatore Carboni a favore dei cinque imputati per fatti avvenuti nella filiale della Banca di Sassari di Macomer: prosciolti Ivano Spallanzani, Gianni Paolo Porcu, Ettore Chirigoni, Andrea Saba e Nicoletta Graziella Manca. Secondo l’imputazione avrebbero applicato dei tassi superiori alla soglia stabilita su un conto corrente relativo a un fido nel periodo che va dal 2012 al 2015. Le accuse si fondavano anche sulla base di una consulenza, effettuata dalla dottoressa Agnese Cau e richiesta dal pm, che evidenziava un’usura nell’arco temporale indicato. Di tutt’altro avviso la relazione del professor Raffaello Carnà, per le difese, che dimostrava invece l’innocenza dei cinque. Ieri la pm Silvia Mascia ha chiesto una terza perizia, ipotesi a cui si sono però opposti i tre difensori, gli avvocati Piero Arru, Pier Giovanni Arru e Nicola Satta, e lo stesso giudice. Dopo la discussione, il giudice ha disposto il non luogo a procedere ritenendo che le acquisizioni non consentivano una ragionevole previsione di condanna. L’avvocata Laura Onida ha assistito come parte civile la ditta Artistica Pietre. ( e.f. )

