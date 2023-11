Tassi alti, prezzi delle case sotto pressione 

La Bce avverte le banche del rischio di un ulteriore calo dei prezzi immobiliari, di cui tener conto negli accantonamenti a bilancio e nei piani sul capitale. E per il 2024 si prepara ad effettuare nuovi stress test specifici sulla capacità degli istituti di resistere ai cyber attacchi, un nuovo segno del mutato scenario geopolitico globale. Il presidente della sorveglianza bancaria della Bce Andrea Enria ha esortato le banche in particolare «ad affrontare le carenze nella gestione del rischio di credito» approfondendo soprattutto «le esposizioni verso il settore immobiliare».

La pressione

«L’attuale contesto di tassi di interesse più elevati - ha detto alla Commissione Economica del Parlamento europeo - potrebbe esercitare un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi degli uffici e delle case, rendendo più difficile per i proprietari di immobili commerciali e le famiglie onorare il proprio debito». Gli istituti ne dovrebbero tener conto «nelle pratiche di accantonamento e nella pianificazione del capitale».

I rischi

Enria ha anche segnalato che proprio dall’esposizione al comparto real estate si possono creare i rischi di future crisi bancarie, a parte quelli ipotetici legati a istituzioni finanziarie non bancarie su cui Bce ha poca visibilità. «Molti mutuatari fanno effettivamente affidamento sui cosiddetti prestiti bullet o balloon loans», ha spiegato Enria, in cui il rimborso più importante avviene alla fine del periodo e con i tassi di interesse nettamente più alti ci potrebbe essere «un divario piuttosto ampio» alla fine del prestito. Quanto allo stress test sui cyber attacchi «sarà il primo di questo tipo e si concentrerà su come i meccanismi di risposta e di recupero delle banche potrebbero far fronte a un attacco informatico grave ma plausibile». Dopo l’invasione in Ucraina, ha ricordato, la Bce ha «spostato l’attenzione» alle esposizioni delle banche sulle controparti russe, «al rischio di credito di controparte in un contesto di elevata volatilità dei mercati finanziari, alla sicurezza informatica e agli shock dei prezzi energetici». Gli stress test del 2023, intanto, hanno «confermato che il settore potrebbe resistere a una recessione economica molto grave».

RIPRODUZIONE RISERVATA