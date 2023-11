Tassi alle stelle e mutui salati, nessuno acquista appartamenti 

Mutui con il contagocce, compravendite in picchiata e affitti alle stelle. La tempesta perfetta del mercato immobiliare sardo può essere riassunta così per analizzare una crisi che rischia di protrarsi per mesi a discapito delle famiglie isolane, ma anche dei giovani che sognano la prima casa di proprietà o studenti in cerca di un alloggio. Gli addetti ai lavori nel mentre attendono alla finestra cercando di capire quali segnali possano arrivare in queste settimane sia da Francoforte (la Banca centrale europea prima o poi invertirà la rotta alleggerendo il costo del denaro) che da Roma (il Governo dovrà decidere come intervenire su agevolazioni e fiscalità a carico di proprietari, titolari di mutui e affittuari per non trasformare definitivamente un immobile in un lusso per pochi).

Effetto domino

La catena di eventi innescata dall’impennata dei tassi di interesse ha generato un terremoto che nel pieno dell’autunno vive forse l’apice. I numeri diffusi pochi giorni fa dal Consiglio nazionale dei Notai confermano un cortocircuito che ha precedenti solo nei momenti di crisi più nera della storia recente: nel 2023 le compravendite concluse in Italia sono previste in calo del 10,5% con un contemporaneo tracollo delle concessioni dei mutui (-23,8%). In realtà niente di sorprendente se si pensa che le condizioni per accedere a un finanziamento sono diventate proibitive in pochissimo tempo e sempre meno aspiranti proprietari possono permettersi di sostenere rate mensili più che raddoppiate rispetto a pochi anni fa.

Lusso per pochi

Ed è proprio su questo punto che emerge l’altro tasto dolente del panorama immobiliare: la minore possibilità di comprare casa da parte dei sardi ha costretto migliaia di loro a cercare locali in affitto, studenti fuori sede compresi. Una richiesta che nell’Isola tuttavia si deve scontrare sia con la poca disponibilità di immobili, molti dei quali riconvertiti a più remunerative locazioni turistiche brevi, che con l’aumento repentino dei canoni di affitto. L’ultimo report stilato per la Sardegna dal portale Immobiliare.it. fa capire la particolare situazione che sta vivendo il settore: il prezzo medio al metro quadro per le locazioni tradizionali si sta infatti mantenendo sui massimi di sempre con 13,37 euro al metro quadro, aggravato però dalla costante crescita dei prezzi degli immobili a ottobre saliti a 2.310 euro al metro quadro in media, record storico.

Attesa

Alfredo Bacigalupo, agente immobiliare e consigliere della Fiaip di Cagliari, non nega le difficoltà per i potenziali acquirenti, ma guarda all’avvenire con speranza: «Il mercato immobiliare attraversa cicli anche decennali, nei quali si possono osservare crisi come quelle attuali. Per questo motivo, come già successo in passato, è lecito aspettarsi una ripartenza delle compravendite in un futuro più o meno a lontano».

Le incognite non mancano di certo: «Siamo in attesa che questa fase interlocutoria finisca», prosegue il professionista. «Tutto dipenderà dall’andamento dei tassi di interesse sui mutui, ma è comunque prevedibile che i canoni di locazione possano salire ancora sull’onda della scarsa offerta, ma soprattutto dell’innalzamento delle spese di gestione che ogni proprietario deve affrontare a causa dell’inflazione. Esborso extra che con tutta probabilità verrà scaricato proprio sugli affittuari».

