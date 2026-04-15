Tasse, riscossione affidata all’Agenzia delle entrate 

Il Comune di Serramanna affida la riscossione ordinaria della Tari e quella coattiva per tutte le entrate tributarie all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni. Obiettivo: dare una svolta agli incassi delle tasse e tributi comunali, sempre problematici.

La scelta

«Esiste una sempre maggiore criticità nelle attività di riscossione delle entrate», ha ammesso la dirigente dell’ufficio entrate del Comune. Il tema della difficoltà dell’Ente nella riscossione delle entrate è stato al centro del Consiglio comunale, chiamato a deliberare sull’affidamento all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni dell’attività di riscossione ordinaria della Tari, e riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.

«Con questo atto affidiamo la riscossione del ruolo ordinario della Tari e di quello coattivo degli altri tributi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, che curerà tutte le fasi del procedimento: dalla stampa alla postalizzazione delle bollette e alla riscossione coattiva che già curava da prima. Con questa operazione, che avrà un costo di 20mila euro, saremo più tempestivi ed efficienti e risparmieremo. Il tutto resta sotto il controllo dell’ufficio tributi: banche dati ed elenchi, tariffe e aliquote», ha detto in Aula Elena Fadda, assessora al Bilancio, chiedendo il «voto favorevole per un atto dettato dalla carenza del personale».

All’esterno

In Municipio, finora, la riscossione è stata frammentata, affidata sempre all’esterno a ditte diverse: una stampava gli avvisi, un’altra li consegnava e un’altra ancora curava il recupero dell’evasione. Risultato: cittadini sballottati fra diversi interlocutori e in confusione.

L’ordine del giorno sull’affidamento della riscossione dei tributi, alla fine, è stato votato anche dalla minoranza che ha però manifestato qualche perplessità. «Le bollette vanno verificate preventivamente e se già pagate non vanno richieste di nuovo. Occorre evitare che i cittadini facciano le file e pendere appuntamenti, che spesso saltano, per far correggere gli errori fatti dall’Ente», ha chiesto Carlo Pahler (Serramanna Futura).

Il dibattito

Più diplomatico Gianluigi Piano che ha parlato «di un’apertura di credito da parte del gruppo Pd: voteremo a favore e se pagheremo tutti il giusto ci potrà essere la possibilità di pagare meno, ma attenzione a non vessare il cittadino perché noi vigileremo».

Il sindaco Littera non ha invece dubbi: «L’elenco degli utenti Tari, dopo l’aggiornamento degli indirizzi e l’emersione di molte utenze fantasma, è ora aderente alla realtà. Affidiamo la riscossione ad unico soggetto, il più bravo peraltro, mentre prima era affidata a soggetti diversi e con diversi gradi di soddisfazione. La Tari, a Serramanna, vale un milione di euro di entrate, da 3500 utenti: dobbiamo essere più precisi e puntuali: saranno soddisfatti anche i cittadini, e noi con loro».

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