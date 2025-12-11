Tasse, per ora niente sconti 

Entrate tributarie e polemiche: i consiglieri della neonata Provincia del Medio Campidano contestano l’applicazione delle vecchie tariffe calate dall’alto, senza prima un’accurata valutazione sulla possibilità di ridurre i costi. «Dopo 12 anni di commissariamento - incalza il consigliere di Sanluri, Massimiliano Paderi - a settembre la guida dell’ente è finalmente tornata alla politica. A questo punto mi sembra doveroso agevolare i cittadini. Uno sconto, seppur minimo, sulle imposte credo sia legittimo, soprattutto doveroso». Il presidente, Giuseppe de Fanti, spiega: «È stato un semplice trasferimento delle tariffe applicate dal Sud Sardegna. Operazione che non esclude eventuali modifiche. Siamo ancora in fase di partenza. Le criticità sono tante».

I tributi

La problema si è manifestato nei giorni scorsi con la pubblicazione sul sito dell’Ente di quattro decreti a firma del presidente, che di fatto attiva le principali entrate tributarie. Nello specifico si tratta dell’imposta del 16 per cento rapportata alla somma per l’assicurazione delle auto. C’è poi l’imposta per la trascrizione dei mezzi di trasporto, tassa obbligatoria per registrare un veicolo nuovo o usato. E il tributo del 5 per cento per la tutela, protezione e igiene dell'ambiente, aggiuntivo all’importo pagato ai rispettivi Comuni con la bolletta Tari. Infine l’occupazione del suolo pubblico e della pubblicità, tariffe che variano in base ai metri quadrati, alla durata annuale o giornaliera, alla tipologia. Esempio: si paga 11,85 euro per un anno per l’accesso nelle campagne tramite ponticelli sulle cunette laterali alle strade; oppure 23,71 euro per l’occupazione di marciapiedi con tavoli, sedie e piante ornamentali. «Le tariffe - dice Paderi- spesso hanno un peso rilevante per le famiglie bisognose, mi viene in mente la Tari. E poi i settori in crisi come l’agricoltura, potremmo ridurre o eliminare l’imposta per gli agricoltori che occupano un fazzoletto di terra per vendere direttamente i loro prodotti».

I costi

L’idea di agevolare i cittadini, già gravati da un contesto economico difficile, riducendo il carico sulle proprie bollette, è stata condivisa dai nuovi amministratori. «Consapevole dell’impatto fiscale sulle famiglie – commenta la consigliera e vicesindaco di Serrenti, Maura Boi – il nostro impegno è costruire un modello di gestione equo e sostenibile, eliminando sprechi e utilizzando le risorse con responsabilità. Un percorso che permetterà di aprire la strada a una graduale riduzione del prelievo fiscale senza compromettere i servizi essenziali». E il vicesindaco di Arbus con delega all’ambiente, Simone Murtas, aggiunge: «Il contribuente che paga partecipa alle spese pubbliche. Nei casi di accertato bisogno economico, lo sconto è un segnale di riconoscimento». Il vicesindaco di Villacidro, Dario Piras: «Verificheremo, voce per voce, la possibilità di rivedere le misure di applicazione dei tributi».

