Tasse non versate, lascia la vicepremier Angela Rayner 

Londra. Bufera su Keir Starmer, in piena crisi di consensi dopo appena un anno dal ritorno del Labour al potere. Il governo britannico perde infatti una delle sue pedine chiave, la vicepremier Angela Rayner, 45 anni, costretta a dimettersi in seguito a uno scandalo che destabilizza la compagine e il partito, a dispetto del tentativo del primo ministro di parare il colpo improvvisando un rimpasto radicale: sbandierato come un tentativo di ripartenza, ma che secondo oppositori e media rischia di rivelarsi una diversione destinata a evidenziare ancor di più le debolezze attribuite a sir Keir.

Rayner, figura popolare fra i militanti per la sua verve e l’origine di ragazza madre emersa dalla working class di Manchester, è stata travolta da una vicenda tutto sommato minore, se paragonata agli standard di altri Paesi. Uno scandalo segnato dall’acquisto di una casa al mare del valore pari a poco meno di un milione di euro a Howe, nella benestante contea del Sussex, spacciata come prima residenza per incassare un indebito sconto fiscale di 40.000 sterline sulla tassa di registro. A suggellare la sorte di “Angela la rossa”, ribattezzata così per il colore della chioma e la collocazione più progressista rispetto al moderato e paludato Starmer, è stato il verdetto dell’istruttoria interna sul caso. Nella lettera di commiato al «caro Keir», Rayner ha parlato di «errore» in buona fede, negando di aver voluto eludere parte delle tasse. Tempo poche ore, e Starmer ha fatto scattare un mega rimpasto. Promuovendo fra l’altro come vicepremier (e ministro della Giustizia), David Lammy, finora al Foreign Office; spostando dagli Interni agli Esteri Yvette Cooper; e rimpiazzando quest’ultima con Shabana Mahmood, già alla Giustizia.

