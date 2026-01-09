VaiOnline
Arbus.
10 gennaio 2026 alle 00:11

«Tasse non riscosse per 4 milioni» 

La minoranza all’attacco: Tari e Imu mai versate, i conti non tornano 

«Recupero dell’evasione fiscale? Una beffa. A fronte di circa 4 milioni di euro sottratti alle casse municipali e di 1.061 avvisi di accertamento, il Comune ha incassato 23mila euro di Tari e zero euro di Imu». È la denuncia in Aula del consigliere di minoranza di Arbus, Agostino Pilia. La cifra, inserita in una variazione di bilancio, è stata resa nota dal sindaco, Paolo Salis: «Abbiamo incassato 8.500 di Tares e 14.707 di Tari. La somma da riscuotere dal 2015 al 2024 ammonta a complessivi 1.115.020 euro».

Raffica di avvisi

I dati finiti sotto la lente d’ingrandimento della minoranza si riferiscono al 2020. La cifra più consistente riguarda l'Imu: 985 gli inviti degli uffici a saldare il conto per un totale di 570mila euro, 380mila riferiti all'imposta non pagata, la restante comprende sanzioni, interessi e spese di notifica. Al momento importi accertati, ma non riscossi. Un po’ meglio per la Tari: il “richiamo al debito tributario” ha coinvolto 76 contribuenti e 27mila euro. Anche in questo caso, l’imposta è di 16.652 euro, il resto sono sanzioni e interessi. La maglia si stringe di più sulla Tares, incassati 8.500 euro su un credito di 500mila. «Questa volta – ha detto Pilia - non servono parole per dimostrare la gravità di un fenomeno diffuso che comporta ai contribuenti di pagare due volte, prima per se stessi e poi per gli evasori. Le cifre parlano da sole. Quest’anno di l’Imu, rispetto a una previsione di introito di circa 100 mila euro, non è entrato neppure un euro. Siamo fermi ai dati precedenti, un milione e 200 mila euro di evasione, nel 2024 ne abbiamo incassato meno di 20 mila». Per Pilia, «il colpevole è il condono, non più misura eccezionale, ormai è un incentivo a non pagare». Il sindaco, Paolo Salis, la pensa diversamente: «Arbus è un Comune costiero dove il recupero del tributo evaso si perde tra l’estensione territoriale, gli insediamenti sparsi e le seconde case. Le irregolarità spesso non corrispondono alla volontà evasiva, piuttosto a situazioni di oggettiva difficoltà o incertezza. La retroattività non è per fare cassa, ma dare a tutti la possibilità di saldare i conti col fisco. In prima battuta senza sanzioni e interessi, nel rispetto del principio di buona fede».

Il regolamento

La Tari ha richiamato l’attenzione sul regolamento approvato a giugno per aumentare l’imposta, ma a dicembre è scomparso, chiuso a chiave nel cassetto. «L’ufficio tributi – ha ricordato il consigliere di opposizione, Gianni Lussu - non ha, fortunatamente per i cittadini, applicato le nuove tariffe. Non si è attivato né per il calcolo dell'importo aggiuntivo dei proprietari delle seconde case, né per la richiesta di pagamento. Tale situazione, se per i cittadini si traduce a più zeri nelle somme evase, per l'Amministrazione si potrebbe configurare un danno erariale».

