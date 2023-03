Tasse non pagate, un piano di rientro 

Il Comune punta sulla chiusura agevolata dei contenziosi tributari attraverso un regolamento creato appositamente che - sulla base dell’ultima finanziaria nazionale - definisce la possibilità di conciliazione e transazione - in base al livello di controversia giudiziaria - per quei quartesi che, dopo aver contestato l’addebito di avvisi di pagamento Imu, Tasi e Tari, non hanno versato regolarmente le tasse locali. Situazione che nel tempo ha innescato non pochi contenziosi, 144 in totale quelli arrivati al primo grado di giudizio, in gran parte al vaglio dei giudici della commissione tributaria regionale.

In regola

Il documento è stato votato ieri all’unanimità da tutto il Consiglio comunale. «È l’ennesimo strumento che l’amministrazione comunale intende mettere a disposizione dei contribuenti che per un motivo o per un altro si trovano in situazioni di contenzioso, elusione ed evasione», ha spiegato il vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna. «L’obiettivo è sempre lo stesso, dare la possibilità ai contribuenti di mettersi in regola, e arrivare ad una sorta di pace fiscale». Sullo sfondo ci sono i numeri dei contenziosi in corso, e delle somme che l’amministrazione di via Porcu non riesce a recuperare. Centoquarantaquattro ricorsi, 26 ancora in pendenza di giudizio, tutti gli altri hanno già avuto un esito in primo grado - favorevole o sfavorevole per il Comune, in alcuni casi c’è l’accoglimento parziale del ricorso - ma risultano ancora aperti. Una partita da quasi 3 milioni che riguarda i tre principali tributi comunali, Imu, Tasi e Tari, con la fetta più importante che si concentra sulla tassa dei rifiuti, poco meno di 1 milione e 300mila euro.

Le scadenze

Ora si cerca di accelerare l’iter di incasso. Nel regolamento approvato ieri si parte dai contenziosi ammessi alla definizione agevolata, «le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione», sino ad arrivare alla scadenza per poterla richiedere: il 30 giugno. Nell’elenco vengono definiti anche gli importi da pagare, con una percentuale che cambia a seconda del livello di contenzioso in corso. Non solo «se l’importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023», viene spiegato nel regolamento. E «in caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione».