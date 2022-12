Tasse, in cassa manca un milione 

Per quanto concerne la tassa sui rifiuti, nel periodo che va dal primo settembre al 13 dicembre, i controlli incrociati tra le procedure informatiche catastali e la gestione tributaria comunale hanno permesso di scovare 19 contribuenti che, per distrazione o negligenza, hanno omesso di versare al Comune 137mila euro, che si riducono a 92mila con sanzione ridotta.

Tra Imu e Tari il conto è di poco inferiore al milione di euro. Il Comune di Oristano bussa alla porta dei furbetti delle imposte. Assieme ai regali, gli oristanesi spacchetteranno anche numerosi avvisi di accertamento «per omessa o infedele dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2017-2020».

Immobili

Nel dettaglio sono 84 gli evasori della tassa sugli immobili scovati negli ultimi tre mesi, per un importo totale, comprensivo della sanzione al 30 per cento, di 433.196 euro. Le cartelle, notificate tra settembre e i primi di dicembre, andranno a sommarsi alle altre 113 già recapitate tra gennaio ed agosto (pari a 273.463 euro). Una sacca di evasione di 707mila euro, risorse preziose per le esigue casse civiche. Sulla base dei piani di rateizzazione concessi, 625mila euro saranno imputati sull’esercizio 2022, 36mila sull’esercizio 2023, i restanti 18mila sull’esercizio 2024.

Rifiuti

Per quanto concerne la tassa sui rifiuti, nel periodo che va dal primo settembre al 13 dicembre, i controlli incrociati tra le procedure informatiche catastali e la gestione tributaria comunale hanno permesso di scovare 19 contribuenti che, per distrazione o negligenza, hanno omesso di versare al Comune 137mila euro, che si riducono a 92mila con sanzione ridotta.

Somma da aggiungere ai 157mila euro di tasse sui rifiuti evase (107 mila con sanzione ridotta), per le quali tra gennaio e agosto sono partiti dagli uffici di piazza Eleonora 64 avvisi di accertamento relativi alle annualità 2016-2020. Anche in questo caso sono stati approvati piani di ammortamento: dell'intero importo, che supera i 200mila euro, 173mila saranno inseriti nell’esercizio 2022, 18mila nell’esercizio 2023, 6.255 nell’esercizio 2024 e 2.500 confluiranno nell’esercizio 2025.

Tra Imu e Tari il tesoretto ammonta a 907 mila euro.

Gli accertamenti

In entrambi i casi, la dirigente del settore Programmazione delle risorse Maria Rimedia Chergia ha approvato l’elenco delle cartelle e firmato la determina con la quale si dispone l’aggiornamento della voce “imposte provenienti da lotta all’evasione” del bilancio di previsione 2022-2024. Nei dodici mesi dell’anno gli accertamenti notificati sono stati complessivamente 280, in leggero aumento rispetto all’anno precedente. Stanati i contribuenti irregolari, che non hanno versato i tributi o lo hanno solo parzialmente, la parte più difficile per Palazzo degli Scolopi resta la reale riscossione.

Il credito per il momento finirà dritta al capitolo di Bilancio “entrate di dubbia esigibilità”, assieme al corposo tesoretto di somme non riscosse.

La notifica prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato, perlomeno, eviterà che le procedura cada in prescrizione, lasciando il Comune con un pungo di mosche.

