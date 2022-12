Tasse evase, primi pignoramenti  

La lotta all’evasione fiscale in città accende la polemica politica. Innescata dopo i primi pignoramenti scattati nei confronti dei cittadini che da anni non pagano i tributi comunali - Tari, Imu e Tasi - di fatto il 40 per cento dei quartesi, concentrati in particolare per la tassa sui rifiuti. «Ci sono malati psichiatrici a cui rivengo pignorati i conti dove versano le pensioni di invalidità», spiega il consigliere comunale del Psd’Az Lucio Torru. «Per chi non ha le possibilità di pagare c’è la massima tutela e il sostegno dei Servizi sociali», assicura il vicesindaco Tore Sanna. «La lotta all’evasione però va portata avanti, lo dobbiamo a quel sessanta per cento della cittadinanza responsabile che paga regolarmente le tasse».

Morosi nel mirino

Da alcune settimane sono partiti i primi pignoramenti, insieme a prelievi da affitti, stipendi e conti correnti, indirizzati ai morosi quartesi. Decisione legata ai numeri allarmanti dell’evasione fiscale in città rilevati dall’ufficio tributi del Municipio: 30 milioni di euro per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, 15 milioni per l’Imu, 2 milioni e 300mila circa per la Tasi. Lo scenario peggiore si concentra sulla Tari: oltre 10mila ingiunzioni di pagamento, 3.121 pre avvisi di fermi auto, 2.300 intimazioni. Insieme a 161 pignoramenti attivati, con sessanta giorni di tempo per verificare - fra conti bancari, stipendi, e possibili locazioni in corso - la disponibilità o meno dei soldi necessari per saldare il debito. Preoccupante anche la situazione sull’Imu: 2mila ingiunzioni, 338 pre avvisi di fermo amministrativo, 123 pignoramenti. Mentre sulla Tasi risultano poco meno di 600 ingiunzioni inviate, 37 intimazioni, 49 pignoramenti.

«Attenti ai più deboli»

Nei giorni scorsi la dura presa di posizione del sardista Lucio Torru. «È vero che i tributi vanno pagati, ma sparare nel mucchio per colpire gli evasori è ben lontano dalle politiche sociali che si vogliono mettere in atto», dice il consigliere di minoranza. «A diversi cittadini, ignari di tutto, vengono pignorati i conti in banca o alle Poste perché i proprietari delle case in cui vivono non pagano i tributi. Nonostante i ripetuti inviti ad intervenire con disposizioni di modifica», dice ancora, «nulla viene fatto, aumentando quel mondo di disperazione di cui molti non si vogliono accorgere».