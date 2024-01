Tasse e tributi, bilancio in crescita  

Il dato complessivo è positivo: un milione 100mila euro in più di tributi comunali riscossi rispetto al 2022. Secondo i dati registrati dalla Banca d’Italia, nell’anno appena archiviato il Comune ha incassato tra imposte, tasse e proventi assimilati 15milioni 778mila euro contro i 14milioni 683mila dei dodici mesi precedenti. Ma la spiegazione va tutta ricercata alla voce Irpef: la rimodulazione delle aliquote ha prodotto i suoi effetti, portando nelle casse civiche 4 milioni 411mila euro, quasi il triplo se paragonato alla scorsa annualità. Occorre precisare che l’importo include anche conguagli e saldi relativi al 2022, dal momento che alcuni software gestionali hanno continuato ad applicare per un periodo la vecchia aliquota del 4 per mille. Il dato reale, dunque, si vedrà a fine 2024.

Scendono

In calo gli introiti relativi a Imu e Tari: l’imposta sulla casa è passata dai 6 milioni 530mila euro del 2022 agli attuali 5 milioni 150mila; quella sui rifiuti solidi urbani è scesa da 5 milioni 112 mila euro a 4 milioni 821mila. Un saldo negativo di un milione e mezzo di euro, anche se una parte delle risorse che mancano all’appello potrebbe essere finita tra gli incassi da regolarizzare (per il Comune si tratta di 2milioni 100 mila euro), vale a dire risorse riscosse ma per le quali non è ancora stato formalizzato il titolo che ne accerta l’entrata. Sul fronte contrasto all’evasione i risultati finora ottenuti non sono confortanti, ma l’amministrazione civica non demorde. «L’addebito diretto sul conto corrente della Tari - spiega Luca Faedda - rientra tra gli strumenti non oppressivi messi in campo. Il frazionamento delle imposte può dare origine a dimenticanze più o meno volute, in questo modo contiamo di risolvere in parte il problema».

In parità

Discorso diverso per quanto riguarda l’imposta di soggiorno. I numeri incolonnati nel portale Siope evidenziamo una sostanziale continuità tra i dati degli ultimi due anni: 191mila euro nel 2022, 190mila nel 2023. «Purtroppo c’è un sommerso non facilmente individuabile - osserva l’esponente della Giunta - è quasi impossibile individuare tutte le strutture ricettive, Bed and breakfast e affittacamere che operano in città senza regolare registrazione».Nel 2024 nessun ritocco alle imposte, le aliquote resteranno invariate. «Quando l’esecutivo ha dato gli indirizzi per la redazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 - conclude Faedda - è stata indicata prioritariamente la scelta di non aumentare la pressione fiscale».

In aumento

Tra le entrate extratributarie spiccano i proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa, in netto aumento. Nel 2023 gli oristanesi indisciplinati hanno versato nelle casse dell’amministrazione civica un milione 244mila euro, ben 400mila euro in più rispetto all’anno precedente.

RIPRODUZIONE RISERVATA