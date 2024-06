Tasse e multe, recuperati 8 milioni 

Cinquecentosettanta richieste di rottamazione arrivate negli ultimi due mesi, che si aggiungono alle 608 già presentate.

Il numero delle adesioni è lievitato con l’ultima proroga concessa dall’amministrazione di via Porcu, che ha innescato la corsa di tanti quartesi decisi all’ultimo di approfittare della possibilità di estinguere il proprio debito con il Comune senza interessi e more: tributi mai pagati, in primis la Tari, ma anche sanzioni e multe non versati negli anni. E fra chi ha aderito in extremis ci sono anche altri sei operatori balneari - oltre ai due che avevano già chiesto di mettersi in regola - “bacchettati” dal sindaco Graziano Milia in Consiglio comunale perché non pagavano la Tari da anni.

Il risultato

Un’opportunità, quella della rottamazione concessa dall’amministrazione comunale e prorogata sino a fine maggio, che alla fine hanno colto in totale oltre mille cittadini su poco più di novemila con carichi pendenti nei confronti del Comune. «Un’ulteriore possibilità che abbiamo voluto dare ai cittadini per mettersi in regola», commenta il vicesindaco Tore Sanna. «Quest’operazione ci dovrebbe consentire di recuperare quasi 8 milioni di euro in totale, risorse importanti da investire per la città». Fra le 570 nuove adesioni alla rottamazione dei debiti, ci sono 85 imprese, il resto sono famiglie che non hanno pagato le tasse regolarmente.

Pugno di ferro

Mancano da recuperare gli altri oltre 15 milioni di evasione accumulata negli anni, un buco del bilancio che il Comune - vista l’impossibilità di prorogare ulteriormente la rottamazione prevista dalla norma nazionale - sarà costretto a ripianare ricorrendo inevitabilmente alla riscossione coattiva, dall’ipoteca su case o auto di proprietà, sino al blocco dei conti corrente. «Dovremo per forza procedere con gli altri strumenti che la legge ci mette a disposizione per recuperare le risorse non versate all’ente, non possiamo fare diversamente», dice il vicesindaco, «soprattutto quando alla base non ci sono oggettive e dimostrabili situazioni di difficoltà economiche, ma un’inerzia totale».

Maxi evasione

Sullo sfondo ci sono i dati dell’evasione che dilaga, concentrati soprattutto sul fronte della tassa sui rifiuti. Solo alcuni giorni fa sono emersi i numeri riferiti agli operatori balneari che lavorano nel lungomare quartese, dal Poetto sino a Geremeas: su 32 stabilimenti solo sei pagano regolarmente la Tari negli ultimi anni. Una situazione che a cascata si riflette sulle casse comunali, dove mancano all’appello 1 milione e 200mila euro dovuti ma mai versati.

«Ma non sono di certo l’unica categoria commerciale che non paga la Tari, di fatto la metà dell’evasione totale è concentrata fra le attività produttive», spiega Sanna. «L’obiettivo è far rispettare le regole, intensificando i controlli e le azioni che ci consentono di risalire agli evasori. E allo stesso tempo stiamo premiando i cittadini virtuosi con riduzioni in bolletta, sempre con lo stesso fine: costruire un rapporto di reciproca fiducia con i cittadini».

