Tasse e multe da pagare, online i nomi 

«Nell’impossibilità di effettuare la notifica degli atti di competenza ai sotto elencato destinatari, attesa l’assenza dei medesimi e delle persone indicate dall’articolo 139 del codice di procedura civile, gli stessi sono stati depositati in busta chiusa e sigillata nella Casa del Comune, secondo quanto previsto», ecc. ecc.

Tutto chiaro: busta chiusa, privacy come garante impone e com’è giusto che sia.

Con i 500 intestatari, inseriti in un elenco di Riscossione Agenzia Entrate, pubblicati il mese scorso nell’Albo pretorio del Comune si è fatta un’eccezione o un errore: a fianco del numero del documento - 18 fogli - nome e cognome, uno dietro l’altro.

La cartella

La cartella di pagamento è l’atto con la quale Entrate riscossioni chiede al contribuente il pagamento delle somme a debito risultate dopo il controllo dell’ente creditore: Comuni, Inps, Agenzia Entrate e tante altre amministrazioni pubbliche.

Per chiarire, non si tratta di morosi e cattivi pagatori ma nel caso specifico di residenti ai quali non è stato possibile notificare l’avviso di pagamento nella residenza o nel domicilio comunicato e che, lo dice la legge, la comunicazione è stata depositata per il ritiro nel Municipio. Una prassi normale, l’albo pretorio online ne inserisce tanti sempre in forma rigidamente anonima.

L’elenco

Nel caso dei 500 invece tutto in chiaro, nome e cognome. Se si è trattato o meno di un errore il famosissimo proverbio “due non va senza il tre” non è per niente un modo di dire. Il Comune su questo versante è scivolato altre due volte e almeno per una ha rimediato dal garante una botta finanziaria di 20mila euro.

Otto anni fa

Le due vicende risalgono al 2015. Una volta il palazzo degli Scolopi era stato chiamato a rispondere dal Garante di violazione alla privacy per aver pubblicato i nomi delle persone multate per violazione alle norme del codice stradale. Da qui la sanzione del Garante della privacy al pagamento di 20mila euro più 1.205,88 euro per oneri vari.

La seconda questione si differenziava dalla prima solamente per il tipo di violazione. La segnalazione era stata avanzata dall’Adiconsum come presunta violazione sulle norme che regolano la privacy per la pubblicazione dei beneficiari dei contributi sui canoni di locazione e di altri tributi.

Anche in questo caso il Garante della protezione dei dati personali comunicava al Comune di aver evidenziato una condotta non conforme alla disciplina che regola la materia.

In entrambi i casi il Comune presentava le osservazioni a propria discolpa con la richiesta di archiviazione e annullamento della pratica o anche in via subordinata la riduzione della sanzione amministrativa. A detta del Comune si sarebbe aggiunto anche un vizio procedurale che renderebbe nulla la proceduta esecutiva.

