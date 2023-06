Tasse e armi, il figlio di Biden patteggia con la Giustizia 

Washington. Hunter Biden, figlio del presidente statunitense, ha raggiunto un accordo col dipartimento di Giustizia statunitense e si dichiarerà colpevole di due reati fiscali minori, per aver pagato in ritardo (nel 2022) le imposte federali sui redditi 2017 e 2018. In cambio non sarà perseguito per aver mentito sul suo uso di droghe al momento di acquistare un'arma da fuoco, nel 2018.

L'intesa prevede che Biden non faccia uso di droghe per 24 mesi e non abbia mai più armi. La Casa Bianca ha commentato solo: «Il presidente e la first lady amano il figlio e lo sostengono, mentre continua a ricostruire la sua vita». Per Donald Trump, che tutto si chiuda con una multa è l’effetto di «un sistema bacato».

