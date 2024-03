Tasse e anagrafe, è una città di anziani 

Oristano città di anziani, lo dicono i dati. Ce n’è uno che dà subito l’idea: 100 giovani si “sobbarcano” (anagraficamente ma non solo) 311,8 anziani. Da qui tutta una serie di considerazioni, a iniziare dal peso fiscale.

I conti

Su un reddito imponibile (dichiarazioni 2022) di 444 milioni e 953mila euro relativo a 20.443 contribuenti, gli 8.268 pensionati pesano 171 milioni di euro pari al 38 per cento del totale.

Su 89 milioni di imposte nette pagate nell’anno fiscale 2021 dai contribuenti oristanesi 33,8 milioni arrivano nelle casse nazionali dai pensionati. Seicentomila euro del milione e seicentocinquantamila euro dell’addizionale complessivo dell’Irpef comunale ingrossano il bilancio comunale in quell’anno fiscale. Per chiudere sui numeri l’87 per cento, 388,4 milioni di euro sul totale di 444,9 milioni, è “sudore” dei pensionati e lavoratori pubblici e privati che per lo Stato significa un incasso di 77,8 milioni sugli 89 complessivi. Gli autonomi incidono per il 4 per cento (in euro 20,1 milioni), le spettanze imprenditoriali comprese quelle in contabilità separata e da partecipazione per il 7 per cento (31,2 milioni di euro), i redditi su 10.662 fabbricati il 3 per cento per 14,7 milioni di euro.

L’analisi

«Se consideriamo che le pensioni sono tra le più basse d’Italia si comprende meglio il peso che i pensionati sopportano», commenta Salvatore Usai, segretario provinciale dei pensionati Cisl. Gli 8.258 pensionati residenti in città mediamente ricevono all’anno 20.738 euro. «Ma ci sono pensionati che incassano tremila euro e la metà, quelli tre volte più numerosi, compresa nelle fasce tra i 10 e o 26mila euro di reddito», puntualizza Salvatore Usai. In quelle tre fasce si concentra il 70 per cento dei 20.443 contribuenti con reddito imponibile.

Città per anziani?

Dopo questi dati la domanda è una: Oristano è città di anziani ma è una città per gli anziani? Secondo la Fondazione Openpolis il bilancio comunale attesta che Oristano spende 2.30 euro per ogni anziani, poco. Considerando gli interventi regionali la cifra sale ma resta pur sempre la più bassa tra i capoluoghi della Sardegna. Più finanziamenti e comunque maggior quantità e qualità dei servizi offerti alla terza età.

«Si deve fare di più»

«Si può e si deve fare di più ricordando che gli anziani non sono un peso ma una risorsa per la città, un residente su tre è pensionato. Quel terzo di popolazione chiede da anni servizi migliori un po' in tutti i settori di competenza comunale. Parliamo dei trasporti pubblici, delle piste ciclabili perché oggi per i pensionati circolare in bici è impossibile, maggiore cura degli spazi verdi e quando parlo di questo mi riferisco alle panchine di piazza Roma, del piazzale della stazione e dei giardini San Martino totalmente abbandonati senza rendersi conto degli anziani che possono fare una pausa dopo la visita al cimitero o all’ospedale San Martino. Bisogna riprendere il discorso sugli orti urbani che dopo il buon abbrivio pian piano sono calati. Possibile non avere almeno un vespasiano pubblico? Infine ma certamente non ultima la sanità pubblica la cui condizione drammatica penalizza i più deboli cioè gli anziani, i pensionati», conclude il segretario Fnp Cisl Salvatore Usai.

Nella classifica del “Sole 24 Ore” sulla qualità della vita degli anziani, Oristano non è messa male in campo nazionale ma si conferma ultima tra le province della Sardegna. Gli anziani meritano di più, per quello che hanno fatto e per quello che ancora fanno per una città non proprio a loro misura.

RIPRODUZIONE RISERVATA