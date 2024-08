Tasse alle banche: «Tutti devono fare la propria parte» 

Il Governo guarda anche alle banche per risolvere il sudoku della manovra. Servono soldi, questo è il tema. Ma se sono esclusi interventi sugli extraprofitti, gli utili degli istituti di credito sembrano restare un’opzione.

Sul tavolo non ci sarebbe ancora nulla di concreto, ma si starebbe sondando la percorribilità di un intervento che possa diventare un nuovo tassello per comporre il difficile patchwork delle coperture. Un'ipotesi allo studio sarebbe quella di aumentare i tassi di interesse sui conti correnti, favorendo i clienti e allo stesso tempo anche le casse pubbliche. Si pensa, in particolare, all'obbligo per le banche di remunerare i propri clienti, garantendo così un gettito fiscale anche allo Stato: oggi i capital gain (le plusvalenze) dalle rendite finanziarie sono tassati al 26 per cento, quindi per ogni 100 euro di interessi girato ai correntisti, lo Stato ne incasserebbe 26. La strada, però, presenterebbe un rischio di incostituzionalità «elevato», C’è poi il fatto che gli istituti di credito, rilevano alcuni osservatori, potrebbero rivalersi sui clienti, aumentando i costi dei conti correnti.

Di sicuro, quello delle banche è un terreno impervio. Già l'anno scorso il Governo provò ad introdurre una tassa sugli extraprofitti delle banche, ma fu costretto a rivedere la norma in maniera sostanziale portando a zero il gettito per lo Stato. La settimana scorsa l'ipotesi di un nuovo prelievo, oltre a mettere le banche sotto pressione in Borsa, ha fatto subito agitare la maggioranza, con il muro di Forza Italia e l'immediata smentita dell'Esecutivo. Una posizione ribadita dal ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, che ieri dopo l'ultimo Cdm prima della pausa estiva, ha spiegato: «Le banche saranno chiamate, come tutti i cittadini, a contribuire alla finanza pubblica. Non ci saranno tasse sugli extraprofitti, ma le tasse sui profitti sì, come per tutti gli altri».

