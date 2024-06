Per i sardi è in arrivo una nuova stangata sul costo dei biglietti aerei: la tassa sull’ambiente, imposta dall’Unione europea a tutte le compagnie, sarà fatta pagare ai passeggeri. Per i collegamenti da e per l’Isola si prevedono rincari tra i 5 e i 7 euro a tratta dal primo gennaio 2025, che con gli anni sono destinati a crescere anche fino a 35 euro.

