Tassa sui rifiuti, vent’anni di aumenti 

Non siamo sui livelli di Pisa o Genova, dove la tariffa media supera i 500 euro, ma neppure come Torino, Roma e Milano dove ogni residente paga in media tra i 50 e i 100 euro in meno. Cagliari si conferma una delle città con una Tari tra le più alte in Italia. Una famiglia di quattro persone che vive in un appartamento di 80 metri quadri sei anni fa pagava 453 euro. Oggi, se consideriamo l’aumento del 15% rispetto allo scorso anno, paga pochi euro di meno (circa 434 euro se invece prendiamo come riferimento l’aumento di un 10%). Se poi si fa un confronto con l’ultimo ventennio (tenendo presente però che il sistema di raccolta è radicalmente cambiato) allora la crescita supera il +500%. «Numeri da capogiro», spiega Giuliano Frau, presidente regionale di Adoc, «che testimoniano che siamo di fronte a una vera e propria “grassazione”».

Il trend

Il divario tra il resto del Paese e i cagliaritani che pagano le tariffe di Tari tra le più alte per avere «un servizio che non dà le risposte attese è ancora troppo alto», dice ancora Frau. «Purtroppo ci sono ancora troppi utenti che non pagano la Tari e questo si ripercuote su coloro che invece pagano regolarmente», aggiunge. «Quest’anno gli aumenti sono abbastanza rilevanti», sottolinea Eliana Cara, presidente di Federconsumatori Sardegna. «Ci sono stati casi anche di consumatori che hanno visto crescere il costo della Tari anche di più di 100 euro. Bisognerà valutare un sistema che consenta ai consumatori una sorta di “premiliatà”».

Lo scontro

«L’aumento della Tari», di quest’anno, «dipende da un bilancio non approvato da noi. Non voglio scaricare le colpe su altri, ma è un dato di fatto», dice l’assessora all’Ecologia urbana Luisa Giua Marassi. «L’aumento che i cagliaritani si sono visti recapitare si basa su un bilancio non approvato dalla nostra amministrazione, insediatasi a luglio, e sul quale il quadro normativo ci ha impedito di intervenire», aggiunge. «Gli aumenti Tari sono frutto delle scelte della precedente Giunta Zedda e quella attuale persevera diabolicamente», ribatte Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia. «Quando sostiene che il nuovo balzello è dovuto all’aumento del prezzo del carburante, del personale e delle forniture, l’assessora indica le voci che sono aumentate con il sistema del porta a porta scelto allora e che cresceranno ancora di più con l’appalto nuovo». «La verità sulla Tari è scritta nelle stesse delibere approvate dalla giunta Zedda, “adeguamento come risulta dal Pef approvato dalla commissaria straordinaria nominata dalla Todde”», gli fa eco Roberto Mura (alleanza Sardegna). ( ma. mad. )

