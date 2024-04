Tassa sui rifiuti, tariffe scontate per il compost a casa 

Riduzione del 20 per cento della quota variabile della tariffa per il compostaggio domestico, agevolazioni in base ai componenti del nucleo familiare, ma solo se in regola con il pagamento. Sono alcune delle novità che la Giunta Sanna, su proposta dell’assessore al Bilancio Luca Faedda, punta ad inserire nel regolamento per l’applicazione puntuale della Tari che nelle prossime settimane arriverà in Consiglio. Il documento, in tutto 29 articoli, ha ottenuto il via libera dell’esecutivo e attualmente è all’esame della commissione. Piccoli accorgimenti rispetto alla versione adottata nel dicembre 2022, la principale riguarda il compostaggio domestico: ai nuclei familiari che dimostrino di effettuarlo nella propria abitazione si applica uno sconto del 20% sulla quota variabile, alla quale occorre sommare la parte fissa (stabilità in base ai metri quadri dell’abitazione). L’istanza deve essere presentata annualmente entro il 31 dicembre tramite apposito modulo e il Comune può effettuare verifiche periodiche. Vengono confermate le riduzioni per le utenze non servite a domicilio (60% per le case sparse a più di 500 metri dal punto di ritiro e 70% per quelle a più di un chilometro), mentre lo sgravio è del 50 per cento per il servizio a calendario ridotto, con un numero di passaggi minore rispetto alle altre zone. ( m.g. )

