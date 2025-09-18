Tassa sui rifiuti, sconti in bolletta per i quartesi più virtuosi 

Sconti in bolletta per i quartesi virtuosi che pagano regolarmente la tassa sui rifiuti. Anche quest’anno il Comune conferma le premialità Tari, e investe poco più di 234mila euro del bilancio.

Le riduzioni vanno dal 6 per cento applicato d’ufficio per i cittadini che risultano regolari dal 2020, al 4,5 per cento per i virtuosi dal 2021, sino al 3,5 per cento se si considera il 2022 come anno d’imposta di riferimento. Inoltre, avranno diritto a un’ulteriore riduzione del 3 per cento sull’importo dovuto coloro che hanno aderito - o vogliono aderire - alla domiciliazione bancaria per pagare in un’unica soluzione la Tari entro settembre. Tutte agevolazioni che - come viene sottolineato nella delibera approvata ieri dall’esecutivo comunale - riguardano sia le utenze domestiche che quelle commerciali. Gli avvisi Tari 2025 sono stati già emessi - viene precisato nel documento della Giunta - «pertanto le premialità saranno applicate a conguaglio con l’emissione degli avvisi per il 2026, ad esclusione di coloro i quali, avendone i requisiti, hanno già aderito o aderiranno alla domiciliazione bancaria del pagamento». Nella delibera viene anche sottolineato «che le tariffe per l’anno d’imposta 2025 hanno conseguito un’importante riduzione a favore di tutte le categorie di contribuenti, sia domestiche che non domestiche, grazie al recupero di risorse avvenuta a seguito delle attività di contrasto all’elusione ed evasione tributaria nell’ordine di circa il 5 per cento rispetto a quelle del 2024». Un risultato evidenziato anche dal vicesindaco e assessore al Bilancio Tore Sanna: «Quest’anno il budget complessivo per le premialità Tari è inferiore rispetto al 2024, abbiamo però ridotto per tutti le tariffe del tributo e quindi alleggerito le bollette dei quartesi», sottolinea Sanna. «Tutto questo grazie al recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale che in tre anni ci ha consentito di incassare 2 milioni e mezzo. Nel frattempo stiamo confermando la linea adottata sinora da quest’amministrazione: riconoscere la fedeltà tributaria a quei cittadini diligenti con un ulteriore sconto sulla tassa».

