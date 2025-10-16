Tassa sui rifiuti, rincari e polemiche 

C’è chi l’ha già ricevuta e chi è ancora in attesa: la Tari mina comunque la tranquillità degli asseminesi. Tra settembre e ottobre vengono recapitati a mezzo posta gli avvisi di pagamento della “tassa sui rifiuti”, scaricabili anche dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate o ricevibili, previa richiesta, alla casella di posta elettronica certificata. Ciò che lascia maggiormente perplessi i residenti è l’aumento degli importi, nonostante gli slogan comunali «più differenzi, meno paghi» e «un riciclo di qualità porta buoni frutti».

Le proteste

«La tassa è aumentata - ha commentato il cittadino Roberto Cherchi - nonostante nella mia zona non ci sia la raccolta porta a porta e da qualche anno quella casa sia inabitata». In tanti hanno segnalato gli aumenti dai 5 ai 20 euro. Inoltre ci si aspettava l’applicazione della “tariffazione puntuale”, calcolata in base alla quantità effettiva di rifiuto indifferenziato prodotto da ogni utenza.

«Nella Tari tutto sommato non ci sono stati aumenti - smentisce il sindaco Mario Puddu - e la tariffazione puntuale partirà col nuovo bando».

Le promesse

Assemini, negli ultimi anni, è stata una delle città più virtuose nella differenziazione dei rifiuti, registrando un costante aumento della percentuale di riciclo, prova che i cittadini sono ligi nel raccogliere correttamente la spazzatura.

Già lo scorso anno i consiglieri di opposizione si chiedevano come fosse possibile che, nonostante «sotto l’80% di differenziata lo sgravio previsto sia del 25% e sopra l’80% del 50%» e la promessa «stiamo cercando di calmierare gli aumenti» dell’assessore al bilancio Marcello Malloru, non ci siano state diminuzioni nelle bollette Tari.

Da quest’anno il Municipio puntava a fare addirittura meglio: «Con il più equo sistema della tariffazione puntuale lo sgravio sarà del 50% e se dovessimo raggiungere il 90% di differenziato potremmo addirittura ottenere un vantaggio economico pari al 75%», aveva spiegato, qualche mese fa, l’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni. Le conseguenze positive sarebbero state tangibili anche per gli utenti: «La Tari beneficerebbe di una grossa riduzione».

Le reazioni

«Tari aumentata attorno al 5% - ha commentato dall’opposizione Diego Corrias - 10 euro in più rispetto allo scorso anno per una famiglia di tre persone. Tariffa puntuale (quella che dovrebbe farti pagare il giusto), promessa più volte dall’assessora Meloni, mai vista. Servizio di igiene urbana senza appalto da un anno. Andiamo di proroga in proroga».

Le convenzioni

Per adempiere agli obblighi di raccolta, riciclaggio e recupero degli imballaggi usati il Comune ha stipulato 3 convenzioni con altrettanti Consorzi dai quali il Municipio ha recentemente ottenuto 30mila euro di introiti derivanti dalla vendita dei rifiuti differenziati e dal recupero delle premialità: «Nonostante le promesse di riduzione della Tari - ha aggiunto Niside Muscas - cittadini e imprese si trovano nuovamente a fare i conti con gli aumenti. A fronte di un servizio spesso giudicato insufficiente, le tariffe continuino a crescere invece di diminuire, malgrado gli annunci».

Critico dall’opposizione anche Francesco Lecis: «A rendere la situazione ancora più grave è il fatto che il contratto con il gestore del servizio è scaduto da tempo. Si continua a procedere per proroghe su proroghe, senza un piano chiaro, una gara trasparente e soprattutto senza un miglioramento tangibile della qualità del servizio».

