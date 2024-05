Tassa sui rifiuti, rincari del dieci per cento 

Il Consiglio comunale di Elmas adegua le tariffe della tassa rifiuti al crescente aumento dei prezzi. Tra le concause anche una differenziata che non funziona al mgli oe la chiusura del termovalorizzaztore del Cacip.

All’assessora alle politiche energetiche Alessandra Nurchi è spettata l’illustrazione del piano economico-finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti 2024/2025: «Il Pef - spiega - è uno strumento obbligatorio che consente di rilevare i costi del servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti. Il gestore ETAmbiente ha inoltrato al Comune la bozza del documento, che è stato validato dall’ente e, a seguito dell’approvazione in Consiglio, verrà trasmesso all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per l’approvazione».

I numeri

È emerso un aumento dei costi rispetto allo scorso anno pari a circa 100mila euro sulla parte variabile riguardante smaltimento e riciclo: «Hanno inciso - prosegue l’assessora Nurchi - l’aumento degli indici Istat e quelli per il conferimento e lo smaltimento. Si aggiunge poi la preoccupante diminuzione a Elmas della raccolta differenziata sotto la soglia dell’80 percento. Lo smaltimento del secco indifferenziabile costa di più rispetto a quello riciclabile. Infine la Tecnocasic ha momentaneamente il termovalorizzatore fermo, quindi i rifiuti di Elmas vengono conferiti a Villacidro con un conseguente aumento dei costi». Tutti questi fattori si ripercuotono sulle tariffe Tari per una percentuale che oscilla dall’8 al 10 percento sulla parte variabile ripartita tra i soli fruitori del servizio. Si registra, invece, una diminuzione dei costi fissi divisi tra tutti gli i residenti.

La Tari

L’assessora alle politiche economiche Roberta Kappler ha parlato infine del conseguente adeguamento delle tariffe Tari alla variazione dei costi quantificati dal Pef, documento nel quale in viene anche indicato il limite massimo dell’incremento per i cittadini: «Le grandi utenze - ha dichiarato in Consiglio - stanno uscendo fuori dal servizio e anche per questo motivo i costi variabili a carico dei cittadini aumentano».

Resteranno invariate le scadenze: 4 rate a partire dal 31 ottobre oppure rata unica al 31 dicembre. Sono state peraltro confermate le agevolazioni, il riconoscimento delle fasce di esenzione per alcuni soggetti e la suddivisione tra utenze domestiche e non. Infine ci sarà un ulteriore incremento dei costi: lo Stato chiede di contribuire alle spese derivanti dagli eventi calamitosi con 1,50 euro a utenza e con 0,10 centesimi per la raccolta dei rifiuti gettati in mare.

