«Tassa sui rifiuti, regole da cambiare» 

Una lettera inviata al Comune dalla Garante del Contribuente per la Sardegna, Grazia Corradini, mette in dubbio la legittimità di una parte delle entrate Tari. Corradini era stata allertata dalla consigliera Franca Cicotto, che lamentava due problemi. Il primo, la difformità tra il regolamento Tari 2024 e la delibera di approvazione, con alcune modifiche ritenute inapplicabili perché mai votate in Consiglio. Il secondo relativo a quelle modifiche, in particolare quella secondo cui “il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante alla data del 1° gennaio dell’anno di competenza”. Chi è deceduto o emigrato dopo il 2 gennaio ha continuato a essere tassato fino al 31 dicembre.

Regolamento illegittimo

Obiezioni accolte in toto dalla Garante: «La disposizione che ha bloccato al 1° gennaio dell’anno di imposta la modifica dei componenti del nucleo familiare non risulta approvata dalla delibera e non può pertanto essere applicata. Un altro argomento fa ritenere illegittima la modifica del regolamento, in considerazione della violazione di numerosi principi che regolano l’imposizione fiscale. In primo luogo, il principio secondo cui chi inquina paga, per cui il Comune non può pretendere il pagamento per un intero anno per il deceduto e per chi è emigrato». Anche la modifica del regolamento 2025, che prevede l’aggiornamento dei componenti su base semestrale, viene ritenuta ingiusta.

Necessarie modifiche

Per questo Corradini raccomanda di «rivedere la disposizione regolamentare adeguandola ai principi dello statuto dei diritti del contribuente e al principio comunitario secondo cui solo chi inquina paga». Comunicazione accolta con favore da Cicotto: «Questa posizione incide pesantemente sul bilancio approvato, perché mette in discussione le entrate tributarie, suscettibili di diversi ricorsi. Nonostante i toni sarcastici del sindaco, anche la Garante ha rilevato profili di illegittimità nel regolamento. Auspico che vengano apposti i correttivi per ripristinare la legalità, e invito i cittadini che hanno subito questa ingiustizia a fare ricorso». Pur riconoscendone l’autorevolezza, per il sindaco Tomaso Locci si tratta di «un parere non vincolante che non ci trova d’accordo. Congelare lo stato di famiglia al 1° gennaio è una regola generale adottata dai Comuni perché i servizi devono essere organizzati per l’inizio dell’anno. Col nuovo regolamento abbiamo deciso di rivedere il numero dei componenti ogni sei mesi per venire incontro ai pochi casi riscontrati. In ogni caso, si andrà verso un’eliminazione del sistema basato sui componenti per tendere a uno basato sugli svuotamenti effettivi».

