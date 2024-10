Tassa sui rifiuti, in arrivo gli avvisi 

In questi giorni il Servizio tributi del Comune sta inviando ai contribuenti gli avvisi bonari per il pagamento della Tassa rfiuti (Tari) per il 2024 attraverso le Pec ed entro fine ottobre invierà gli avvisi in formato cartaceo e con mail.

L’avviso contiene, oltre agli importi dovuti per il 2024, anche il conguaglio per l’esercizio 2023 per le utenze domestiche e per quelle non domestiche che hanno superato il numero dei conferimenti previsti sulla frazione del secco indifferenziato. Come è noto, per le famiglie composte da una sola persona il limite di conferimenti del secco è 21, per le altre 26; per le utenze non domestiche il limite è di 26 conferimenti per contenitori con capienza di 20 o 45 litri e sacco da 100 litri e 44 conferimenti per contenitori maggiori.

I numeri dei conferimenti sono stati calcolati dal Servizio igiene del suolo e ambiente, che fornirà gli eventuali chiarimenti che dovessero essere richiesti. Negli avvisi sono presenti anche due ulteriori voci di costo, inserite da Arera a partire da gennaio: si tratta dei costi di due componenti perequative per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti per euro 0,10 euro/utenza e di quelli per eventi eccezionali e calamitosi del valore di euro 1,50 euro/utenza.

