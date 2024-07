Tassa sui rifiuti, evasione da record 

C’è chi non mette il nome nella cassetta delle lettere, chi cambia residenza ogni anno, chi dichiara che il ristorante occupa una superfici ridotta rispetto alla realtà. E ancora: chi è proprietario di più case ma smaltisce i rifiuti in una sola abitazione. Risultato? Il 33 per cento dei cittadini con residenza a Villasimius (in particolare titolari di attività produttive) non paga la Tari (del tutto o in parte) e le bollette sono aumentate sino al dieci per cento rispetto al 2023.

Linea dura

Una situazione «che ci lascia l’amaro in bocca - spiega il sindaco Gianluca Dessi nel corso dell’approvazione in Aula del piano economico finanziario - alla quale stiamo cercando di porre rimedio con una attività di accertamento che è già partita ma che produrrà i suoi effetti dal prossimo anno». Al lavoro uffici e polizia locale «ma se non dovesse essere sufficiente – aggiunge il primo cittadino – valuteremo anche il ricorso ad una società esterna che sia in grado di recuperare l’evasione di tutti i tributi comunali, non solo della Tari».

Due milioni e 200mila euro l’importo che il Comune deve introitare quest’anno per pagare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti «e – dice ancora Dessì – i costi continuano a lievitare. È complicato riuscire ad abbassare le tariffe al 67 per cento dei cittadini onesti, come tutti vorremmo». Il primo cittadino rimarca, in ogni caso, che nonostante tutto «siamo tra i Comuni tra le tariffe più basse del Sarrabus e del Campidano e nel 2025 contiamo di ridurre le bollette».

I numeri

Il costo va dagli 84 euro (anziché 80) per 90 metri quadri per chi vive da solo ai 225 euro per un nucleo di 6 persone (con un rincaro di 27 euro): “Le attività produttive – conclude Dessì – sono quelle che pagano meno in assoluto”.

Durissima la minoranza che boccia il piano economico e finanziario. «La gestione della Tari – dice Tore Sanna - è caotica, anzi pessima. Il 67 per cento dei cittadini, quelli onesti, li stiamo penalizzando due volte. E poi tutti gli aumenti vengono scaricati sulle famiglie». Poi rimarca qualche dato: «Mancano all’appello rispetto allo scorso anno 387 attività produttive su 1200. Attività che non hanno un codice Iun. Dove son finite? E ancora come è possibile un introito Irap di appena 250mila euro a fronte di 1,8 milioni da imposta di soggiorno? Teniamone conto oppure pagano tutto i cittadini onesti». Sempre per Sanna «qui ci sono aziende che vengono a lavare i soldi, siglate un protocollo con la Guardia di finanza per scovarle».

Il capogruppo Livio Carboni ribadisce che questa è «una evasione da record che mai mi sarei aspettato. Si inverta subito la rotta».

