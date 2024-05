Tassa sui rifiuti, crescono conti e tariffe 

La tassa sui rifiuti aumenta lievemente rispetto all’anno scorso per un maggiore costo dei servizi e di conferimento. Lo ha deliberato il Consiglio comunale presieduto dal sindaco Andrea Loche: mantenendo lo stesso servizio per tutte le utenze, le famiglie e per le attività produttive cuglieritane e delle borgate marine, il costo totale di raccolta e smaltimento dei rifiuti per tutti i residenti sarà 598mila euro: 454mila per le utenze domestiche e 144mila per le attività produttive. Previste esenzioni per le categorie protette e altri che avranno un risparmio sul servizio, che fino al 2025 prevede il nuovo metodo tariffario MTR-2 che premia la raccolta differenziata e riduce il conferimento dell’indifferenziato in discarica. Le tariffe domestiche partono da 47 euro per un solo componente il nucleo familiare fino ad arrivare a 269 per 6 componenti e oltre.

RIPRODUZIONE RISERVATA