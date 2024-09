Tassa sui rifiuti, cartelle pazze in arrivo 

Centinaia di ingiunzioni di pagamento per bollette della Tari vecchie anche di dieci anni: le cartelle che in questi giorni stanno arrivando nelle case dei capoterresi accendono il malcontento dei cittadini e diventano un caso politico. Le notifiche spedite dall’Ufficio tributi sono legate in molti casi a un computo metrico parziale delle abitazioni: così è errato il calcolo sull’applicazione della Tari.

La protesta

Angelo Zucca, uno dei residenti raggiunti dall’avviso di pagamento, dovrà versare 400 euro entro sessanta giorni: «Mi chiedono di pagare per la Tari che va dal 2013 al 2020, perché attendere così tanti anni per informare il cittadino che stava pagando un tributo inferiore al dovuto? L’avviso è arrivato anche a tanti miei amici». Carlo Carcangiu, amministratore del condominio di Frutti d’Oro-La Vigna, dovrà pagare invece 138 euro: «Diversi mie condomini non hanno mai ricevuto alcun sollecito e ora si trovano avvisi per tributi vecchi di dieci anni. Mi sembra chiaro che il Comune stia cercando di recuperare in tutti i modi i 2 milioni di euro mai versati dalla vecchia società di riscossione».

La polemica

Franco Magi, presidente del Consiglio comunale, incolpa la precedente amministrazione per quanto sta accadendo: «Le numerose ingiunzioni di pagamento che sono in fase di notifica in questi giorni, si riferiscono alla tassa sui rifiuti relativa agli anni 2013-2017, e risalgono agli anni in cui l’amministrazione del sindaco Francesco Dessì pretendeva illegittimamente di entrare nelle case per effettuare non meglio precisate misurazioni. Nonostante moltissimi cittadini abbiano fatto ricorso, non hanno ricevuto alcuna risposta, ed oggi si trovano a ricevere inverosimili ingiunzioni del tutto illegittime».

Replica Dessì: «Magi dimostra di non conoscere la legge e fa pura demagogia, nonostante sia un amministratore comunale navigato ignora il fatto che esiste una norma ben precisa sull’applicazione della Tari, e che, qualora gli uffici non fossero a conoscenza dell’esatta metratura di un immobile, tiene conto dell’80 per cento del progetto in possesso del catasto».

In Aula

Silvano Corda, consigliere di minoranza, attacca: «La Giunta Garau ha scambiato le tasche dei cittadini per un bancomat, ogni mossa sembra studiata apposta per fare cassa. Magi dimentica che fa il consigliere da vent’anni, ma continua a dare sempre la colpa a chi ha amministrato prima».

Il sindaco, Beniamino Garau, sgombera il campo dalle polemiche: «Stiamo subendo l’onda lunga della vecchia gestione della riscossione dei tributi, ma i cittadini non devono preoccuparsi, ogni caso verrà verificato, abbiamo aperto uno sportello di assistenza al cittadino e attivato il Fisco amico proprio per casi analoghi. A breve lanceremo il bando per individuare una nuova società di riscossione».

