Tassa sui passi carrabili, sì tra le polemiche  

Sì fra le polemiche alla tassa sui passi carrabili a Quartucciu. Una novità che aveva scatenato il malcontento fra i cittadini alcune settimane fa, e approdata in Consiglio comunale per il sì definitivo alla modifica del regolamento comunale.

Di fatto d’ora in poi si pagherà un canone per l’occupazione del suolo pubblico, a prescindere dalla richiesta o meno di autorizzazione con cartello che riporta il numero dell’ordinanza.

Le critiche

«Praticamente state tassando i cancelli», l’attacco del consigliere Franco Paderi dai banchi dell’opposizione, «l’ingresso all’abitazione non viene utilizzato da tutti come accesso carrabile ma bensì pedonale. Ditelo chiaramente che volete introitare maggiori risorse perché non ci sono soldi in bilancio». Critico anche il consigliere Damiano Paolucci. «La comunicazione dove viene chiesto di pagare il canone di occupazione, mandata dalla società incaricata dal Comune, fa puro terrorismo», aggiunge Paderi, «non esiste un obbligo normativo che impone la richiesta di autorizzazione della concessione del passo carrabile». Il riferimento è alle cartelle pazze inviate di recente ai cittadini, con una serie di errori che il Comune ha chiesto di correggere. «In ogni caso si tratta di un balzello che si poteva evitare», è la posizione della minoranza.

L’assessore

Critiche che l’assessore al Bilancio, Carlo Secci, respinge: «L’amministrazione comunale guidata da Pietro Pisu in questi anni non ha aumentato la pressione fiscale pur mantenendo alto il livello dei servizi offerti alla comunità. Purtroppo alla fine dell'anno scorso per far quadrare il bilancio abbiamo dovuto applicare la tassa sui passi carrabili, che ricordiamo», sottolinea, «è un’imposizione di legge a livello nazionale. Le risorse dei Comuni sono sempre meno, mentre le esigenze dei cittadini sempre più impellenti», ammette l’esponente della Giunta. «Oltretutto anche quest'anno il governo nazionale ha ulteriormente ridotto i già esigui trasferimenti, mettendo le amministrazioni comunali nelle condizioni di dover recuperare i soldi per i servizi pubblici chiedendoli ai cittadini. La minoranza chiede di aumentare i servizi», aggiunge Secci, «ma non dice da dove prendere i soldi, mi sembra un discorso demagogico che dimostra la loro incapacità ad amministrare».

Polemiche a parte, le novità riguardano anche il tributo per i cartelloni pubblicitari, che subirà dei rincari nelle strade principali (oltre via Nazionale, anche nelle vie Mandas, Primo Maggio, Mameli e Pertini). Mentre è prevista una riduzione del canone del 30 per cento per gli ambulanti titolari di posto fisso nel mercato settimanale.