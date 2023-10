Tassa sui passi carrabili, riparte la protesta dei cittadini 

Contro il canone sui passi carrabili, che sta costando a migliaia di contribuenti sino a 150 euro all’anno, il rischio di un ricorso legale di massa è dietro l’angolo. È una delle decisione che potrebbero venir prese la settimana prossima nella nuova assemblea pubblica che ha organizzato il comitato spontaneo nato ai primi di luglio quando si sono svolte le prime riunioni di protesta per l’introduzione da parte dell’amministrazione comunale della tassa sui passi carrai, secondo una contestata interpretazione data al regolamento varato dalla precedente amministrazione municipale. L’incontro si terrà il 24 ottobre alle 18 nella sede della Casa del popolo in via Barbagia. È possibile che si presente anche Andrea Pubusa, avvocato, docente universitario, autore di una lettera con cui ha illustrato al Comune le sue ragioni per cui la tassa sui passaggi carrabili a garage e giardini sarebbe illegittimi, soprattutto quando colpisce chi la concessione non l’ha chiesta. Gli avvisi di pagamento annualità 2022 sono già arrivati in primavera. Quelli del 2018 sono giunti in agosto per scongiurare le prescrizione, quelli del 2023 arriveranno l’anno prossimo.

