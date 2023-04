Tassa sui passi carrabili: presentata un’interrogazione 

«Ma se il canone sui passi carrabili è stato reintrodotto nel 2018, perché i dirigenti comunali per riscuotere hanno quasi atteso che andasse prescritto?». Un’interrogazione di tre componenti della maggioranza, Luca Arru, Giacomo Floris e Alessia Cadoni, scuote ancora una volta la scena polita per uno degli argomenti che da settimane in città desta polemiche: migliaia di avvisi di pagamento per la tassa sul passo carrabile 2022 cui potrebbero addirittura seguire altri cinque anni di arretrati.

L’interrogazione chiede conto dell’operato del servizio Tributi e non degli amministratori che negli anni si sono succeduti. «L’attuale amministrazione sostiene - accusa Arru - che la precedente Giunta M5S aveva nel 2018 introdotto il regolamento che sanciva il tributo, poi modificato nel 2020 e nel 2021». Il nuovo atto è quindi del marzo 2022. Il censimento dei passi carrabili, quelli autorizzati e quelli (la stragrande maggioranza) non richiesti (però tassati ugualmente sebbene la Giunta potrebbe fare dietrofront) è iniziato nel novembre scorso. In febbraio, i primi avvisi di riscossione.

«A questo punto – sottolinea Arru – pretendiamo di sapere perché i dirigenti del servizio Tributi, che ben conoscono le condizioni di difficoltà del bilancio, abbiano omesso di inviare gli accertamenti con la necessaria tempestività anziché attendere il limite della prescrizione».

