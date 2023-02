Tassa sui passi carrabili, arriva il conto 

A Carbonia entrare in garage costerà di più: gli avvisi bonari sui passi carrabili sono già stati recapitati e chi in questi giorni li sta ricevendo non compie salti di gioia. L’Adiconsum annuncia proteste e già oggi inizierà a ricevere i primi utenti infuriati. Sta entrando nel vivo in questi giorni l’applicazione del nuovo Canone unico patrimoniale e una nuova (ma per certi versi vecchia: esisteva già molti anni fa) tassa si addensa all’orizzonte di circa 4.000 contribuenti fra città e frazioni. È il tributo sull’utilizzo del suolo pubblico, di solito il cordolo reclinato del marciapiede, finalizzato ad accedere a garage o autorimesse. Il Comune conta di portare a casa circa 100 mila euro: «È una questione di equità – afferma il sindaco Pietro Morittu – ma nelle nostre condizioni anche di necessità: alla fine dei conti non sarà un salasso perché son previste detrazioni sino al 60 per cento che, modificando il regolamento, potremmo reiterare anche in futuro. Altri Comuni hanno già introdotto questa tassa senza scandali».

Dalle verifiche alle lettere

Intanto ecco i primi preavvisi bonari accompagnati da una lettera che specifica se ci sono o meno i presupposti (esentati ad esempio gli accessi per i portatori di handicap o gli accessi su rampe impossibili da percorrere in auto). Ai primi dello scorso novembre, la Abaco (società incaricata di gestire quasi tutti gli aspetti fiscali legati al suolo pubblico comunale), aveva iniziato a battere Carbonia e frazioni palmo a palmo. A caccia degli accessi regolati dal classico cartello passo carrabile (con l’inconfondibile simbolo del divieto di sosta), ma anche di quelli privi del cartello però a tutti gli effetti tassabili perché per consentire l’accesso a garage è stato spesso modificato il marciapiede.

Chi in questi giorni sta ricevendo gli avvisi, non si è accorto dello sconto: «Preavviso di 150 euro – rivela Marco Agus, 52 anni, dipendente statale, residente nel rione di via Cartelsardo – ma abbiamo già pagato le urbanizzazioni che contemplavano anche quel servizio». La Giunta, con l’avvallo del Consiglio, l’ha introdotto nel marzo 2022.

«Serviva più informazione»