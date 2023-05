«Tassa sui passi carrabili 2022, quali risposte ai cittadini?» 

Non si placa il dibattito per il pagamento del tributo sui passi carrabili. All’indomani dell’approvazione in Consiglio comunale delle modifica al regolamento sul canone unico patrimoniale, che consentirà di far pagare i passi carrabili per l’anno 2023 solo a coloro che ne hanno fatto richiesta, alcuni esponenti dell’opposizione vogliono risposte anche per quanto concerne il pagamento degli anni precedenti.

I consiglieri di Articolo uno-Sinistra futura, Luca Pizzuto, Matteo Sestu, Sandro Mereu e del Movimento 5 stelle, Gianluca Lai, esprimono forti perplessità sul fatto che «dalla Giunta non arriva nessuna buona notizia rispetto al pagamento del canone per l’anno scorso e per gli anni precedenti. In diverse occasioni il sindaco ha preannunciato l’emissione di cartelle per i passi carrabili per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 anche per coloro che non hanno richiesto il servizio». Il timore è che «alle famiglie della nostra città possa arrivare comunque l’avviso di pagamento per i passi carrabili, con la differenza che invece del numero 2023 comparirà il numero 2018». I rappresentanti della minoranza, ricordando di aver presentato negli ultimi due mesi due interrogazioni per sapere cosa succederà, si dichiarano preoccupati per l’assenza di risposte: «Nemmeno nella discussione in Consiglio, nonostante le sollecitazioni – concludono - questo punto è stato chiarito».

