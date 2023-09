Tassa sugli extraprofitti, possibili modifiche 

Il taglio del cuneo riguarderà tutto il 2024, e spunta anche l'idea di una prima modifica delle aliquote Irpef, partendo da un aumento della soglia del primo scaglione. Sono alcuni degli assi portanti che dovrebbe avere la manovra finanziaria per l’anno prossimo, che – come annunciato da Giorgia Meloni – punta a sostenere i redditi bassi e le pensioni, oltre che intervenire sulla sanità.

Sotto i riflettori resta però anche la contestata tassa sugli extraprofitti delle banche. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, parlando a Pontida, l'ha difesa a spada tratta, citando la lettera di un pensionato al Corriere della Sera. Ma ha anche accennato a modifiche: «Si potrà perfezionare, si potrà migliorare. Ma ribadisco che quella tassa è giusta». Dato che sul testo in Parlamento ci sono solo emendamenti di un partito di maggioranza, significa che qualche novità potrebbe arrivare.

Insomma, mentre il cantiere per la manovra è già in pieno movimento. Giorgetti rimane fermo nel suo ruolo di guardiano dei conti anche davanti al popolo della Lega. «Anche io da ministro mi alzo con un grande debito sulle spalle: 2.859 miliardi», calcola. «Significa che l'anno prossimo, solo per interessi in più dovremo pagare 14 miliardi. Soldi sottratti ad aiuti per lo sviluppo, sanità, riduzione delle tasse».

