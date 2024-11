Tassa soggiorno, la ricetta del Sinis 

Tassa di soggiorno, i Comuni costieri del Sinis studiano programmi e strategie per eventuali novità, utili alle casse comunali. Dopo i bilanci di fine estate, torna l’argomento dell’imposta per la prossima stagione turistica. Non in tutti i paesi che si affacciano sul mare dell’antica penisola, i vacanzieri ospiti nelle strutture ricettive versano la quota di permanenza. Ma dal prossimo anno ci potrebbe essere qualche novità.

Dove si paga

A Cabras la tassa di soggiorno si paga già da diversi anni. «E menomale – spiega il sindaco Andrea Abis –. Grazie a questa entrata riusciamo a offrire ai vacanzieri diversi servizi, tra cui l’animazione per tre mesi nel centro storico del paese e non solo». Proprio in questi giorni gli uffici hanno calcolato quanto è entrato fino ad oggi dal primo gennaio 2024. «Per ora siamo a 149mila euro – va avanti il primo cittadino –. Ma diverse strutture devono ancora effettuare il bonifico. A fine anno avremo certamente una cifra importante». Su un probabile aumento della tassa Abis è deciso: «Per ora non è previsto, siamo in linea con gli altri Comuni, poi chissà». A San Vero Milis è già certo invece che l’aumento non ci sarà, così si legge nella determina approvata pochi giorni fa con la quale il Comune ha approvato le tariffe per il 2025, le stesse di quest’anno. Per ora nelle casse comunali di San Vero Milis sono entrate 73mila euro. Più del doppio rispetto allo scorso anno, quando le tariffe però erano inferiori.

Possibilisti

A Riola Sardo per ora non c’è nessuna intenzione di chiedere ai turisti di pagare la tassa di soggiorno. «In realtà è un argomento che non abbiamo mai preso in considerazione - spiega il sindaco Lorenzo Pinna - Ma a mio avviso forse non ne vale la pena chiedere soldi ai pochi turisti che vengono da noi. A Riola ci saranno massimo venti strutture ricettive. Stiamo parlando di circa 3mila euro a stagione, una cifra che non ci permetterebbe di fare tanto. Poi in futuro si vedrà, mai dire mai». Anche a Nurachi il Comune non ha mai istituito la tassa, eppure nel piccolo paese del Sinis ci sono circa 40 strutture ricettive tra case vacanza e Bed-and-Breakfast. Ma c’è anche un piccolo albergo. «Dai miei calcoli, facendo pagare circa un euro al giorno a persona, nelle casse comunali dovrebbero entrare diecimila euro all’anno – spiega il sindaco Renzo Ponti – Non si tratta di una grossa cifra, è vero però che potrebbe essere utilizzata per offrire ai vacanzieri qualche servizio che manca, come ad esempio un mezzo di trasporto per raggiungere le spiagge del Sinis. Sarebbe un modo anche per eliminare il traffico e inquinare di meno. Chissà, ci penserò».

RIPRODUZIONE RISERVATA