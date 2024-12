Tassa di soggiorno, via libera dal Consiglio comunale 

Arriva tra Natale e Capodanno, nel comune di Baunei, l’introduzione ufficiale della Tassa di soggiorno, deliberata ieri dal consiglio comunale, che si è riunito per discutere sei punti all’ordine del giorno. L’obolo prende forma dopo due mesi dall'annuncio dell'istituzione della tassa, presentata agli operatori in un incontro pubblico. L’istituzione della tassa va di pari passo con la votazione del regolamento, che disciplina la riscossione del contributo. «Il regolamento votato ha istituito nel nostro comune l’imposta di soggiorno, prevedendo la normativa generale – ha spiegato il sindaco Stefano Monni – e come tutti i regolamenti, entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione; successivamente, entro il mese di gennaio, con delibera di giunta, approveremo le tariffe distinte per tipologia ricettiva». L’imposta non sarà dovuta a partire dall’ottavo giorno consecutivo e saranno esclusi dal pagamento, oltre agli ospiti che rientrano nei casi previsti per legge, i minori che non hanno compiuto 12 anni. «Le tariffe a notte – puntualizzano in Comune - saranno le seguenti: hotel euro 1,50, b&b e affittacamere euro 1,50, appartamenti un euro; per gli appartamenti un regime forfettario, 200 euro all’anno, sino al massimo di due appartamenti».

