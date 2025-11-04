Tassa di soggiorno, un tesoro per la città  

Duecentocinquantamila euro circa incassati, e quasi 300mila pernottamenti in città da giugno a ottobre. Si chiude positivamente il primo bilancio dell'imposta di soggiorno introdotta quest'anno dalla Giunta Milia. «I dati sugli incassi sono ancora parziali, probabilmente arriveremo a 260mila, ma è sicuramente un buon inizio visto che la previsione era di 200mila per otto mesi di imposta», il commento del vicesindaco Tore Sanna.

I numeri

Un primo report è stato stilato nei giorni scorsi dalla società che da alcuni mesi si occupa della riscossione dei tributi per conto del Comune, compresa l'imposta di soggiorno: quasi 250mila euro le entrate, oltre 285mila i pernottamenti e poco più di 66mila arrivi registrati in città nei cinque mesi di imposta di soggiorno. «Quest’anno abbiamo iniziato a giugno anziché a marzo per consentire ai gestori delle strutture ricettive di organizzarsi», ricorda il vicesindaco. Albergatori, ma anche titolari di case vacanze, affittacamere e bed and breakfast, che in prima persona si devono occupare di riscuotere l'imposta per poi versarla al Comune.

Sulla destinazione del primo tesoretto incassato con l'imposta di soggiorno non ci sono dubbi: «esclusivamente per rendere la città più accogliente e attirare turisti, non solo durante l’estate», sottolinea Sanna. «Una parte li abbiamo utilizzati per finanziare i mondiali di kite svolti a settembre al Poetto, un evento sportivo che ha fatto conoscere Quartu fuori dai confini regionali e nazionali con un'importante ricaduta turistica. Manifestazioni che intendiamo ospitare di nuovo, magari concentrate su altre discipline, anche perché ora abbiamo di nuovo il Palazzetto che si presta a eventi di livello nazionale e internazionale». Il resto degli incassi sarà destinato alla manutenzione della cartellonistica che indica i siti di interesse culturale e ambientale presenti in centro e nel litorale, e al piano strategico del turismo partendo da un progetto sulla comunicazione e da un marchio che consenta di promuovere Quartu come destinazione per le vacanze tutto l'anno. «Stiamo anche studiando azioni che guardano al futuro», dice il vicesindaco, «tra le ipotesi c’è quella di finanziare borse di studio per consentire a giovani quartesi di specializzarsi fuori, e acquisire competenze che un domani possano avere ricadute positive sulla qualità della vita». Una sorta di «master and back» che punta alla formazione nel settore turistico e nella gestione di eventi.

I cambiamenti

Dal prossimo anno l'imposta si pagherà da marzo a ottobre. E potrebbe essere rivisto il blocco dei pernottamenti, che - come succede a Cagliari - impone il pagamento dell'imposta per chi soggiorna a Quartu per un massimo di cinque notti consecutive. «Se il trend è quello di quest’anno riusciremo a incassare più di 250mila euro», ribadisce Sanna. «Siamo invece preoccupati sull’aumento della tariffa annunciato dal Governo con la prossima finanziaria, 2 euro in più che andranno allo Stato e destinati per finalità sociali. Mi auguro che il Parlamento valuti con cautela questa decisione che potrebbe avere un impatto negativo».

