Tassa di soggiorno, un tesoretto prezioso per offrire servizi 

In Ogliastra la stagione si estende con naturalezza, oltre i confini di agosto. Le strutture ricettive sul mare, soprattutto i campeggi, lavorano a buon regime con gli stranieri. Le presenze sono un traino per le casse dei quattro Comuni che applicano la tassa di soggiorno. L’introito totale tra Tortolì, Bari Sardo, Tertenia e Lotzorai (centro pioniere nel territorio) sfiora il milione di euro. L’imposta è il bancomat del turismo per i quattro enti che reinvestono le risorse nei servizi del terziario, comparto che alimenta il prodotto interno lordo del territorio, che presenta gli indicatori di ricchezza tra i più bassi d’Italia. In attesa di tirare le somme definitive (gli uffici finanziari lo faranno nelle prossime settimane), Tortolì ha finora costruito un tesoretto di poco superiore a 600mila euro, a Bari Sardo la stima è di 150mila, a Tertenia si va verso gli 80mila e a Lotzorai il cerchio potrebbe chiudersi fra i 90 e i 100mila euro.

Tortolì verso 700mila

«È un ottimo dato, significa che supereremo la previsione di 600mila euro». Esprime soddisfazione Luigi Cardia, vicesindaco e assessore al Bilancio del Comune di Tortolì. L’avvocato guarda oltre i numeri: «Il dato è senz’altro in crescita rispetto all’anno scorso, ma il nostro obiettivo resta quello di continuare a migliorarci offrendo servizi turistici di qualità». Sottovoce l’amministratore confida di poter chiudere l’anno cerchiando un numero che sarebbe grasso che cola per le casse dell’ente: 700mila euro. Con 607.281 presenze turistiche, a Tortolì il bilancio delle presenze fa esultare: l’indicatore segna un incremento del 2,88 per cento rispetto a un anno fa. Gli arrivi sono stati 114.082. È quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio territoriale dell’Ogliastra. Dal primo gennaio a oggi negli alberghi e nei resort di Tortolì gli arrivi sono stati 61.090 per un totale di 318.965 presenze, di cui 138.600 italiani (28.548 arrivi) e 180.365 stranieri (32.542 arrivi). Nell’extralberghiero gli arrivi hanno raggiunto quota 52.992 per 283.316 presenze complessive. Sono arrivati 56.258 italiani che hanno totalizzato 302.933 presenze, mentre 57.824 sono stati gli arrivi di stranieri per un numero di presenze pari a 304.348 presenze.

Fuori stagione

La lunga coda dell’estate fa stropicciare le mani agli imprenditori del settore. I turisti fuori stagione sono quasi triplicati, allungando il periodo delle ferie estive da fine primavera all’autunno inoltrato, con i campeggi e la natura in generale grandi protagoniste. A spingere la destagionalizzazione è anche la vacanza in camper, con le aree attrezzate che nell’arco dell’estate hanno fatto segnare migliaia di presenze tra ospiti italiani e stranieri. Una tendenza di crescita costante sostenuta dal crescente appeal di fenomeni come trekking e arrampicate.

Maggiori risorse

Così il salvadanaio dei quattro Comuni lievita: «Con la tassa di soggiorno - afferma Giulio Murgia, primo cittadino di Tertenia - possiamo garantire i servizi sul litorale, come le passerelle in spiaggia e il salvamento, sebbene le risorse maggiori provengano da un fondo regionale. Il prossimo anno investiremo parte dei proventi nell’app turistica che stiamo preparando». A Lotzorai, il sindaco Cesare Mannini è cauto sui numeri: preferisce attendere il quadro definito. Intanto ha le idee chiare sulla destinazione dei proventi: «Le risorse ci aiutano nell’erogazione dei servizi turistici, come ad esempio la pulizia delle spiagge, l’organizzazione di eventi e la cura di siti di interesse e di sentieri».

RIPRODUZIONE RISERVATA