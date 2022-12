Tassa di soggiorno, un rompicapo 

Tra gli operatori c’è chi è favorevole, chi chiede chiarezza e chi invece non ne vuole sapere. La domanda è come verranno spesi questi danari? Barbara Musella gestisce con la famiglia il campeggio Telis: «È uno strumento buono ma se viene usato per dare servizi, senza spennare il turista». Totalmente favorevole Cecilia Chiai del B&B Il Leccio: «La stiamo aspettando da tempo». Rosalba Marini, titolare dell'albergo La Corte, spiega: «Sarei anche d'accordo ma poi dipende dall'uso che se ne farà. È inutile che la mettano e poi mancano i servizi, già carenti. Dovrebbero specificare quale sarà la destinazione dei fondi».

«Non sarà qualcosa di calato dall'alto, ma una scelta condivisa», dicono in Comune. La bozza di regolamento allo studio di amministrazione, uffici e consulenti, è pronta e presto saranno convocate associazioni di categoria e operatori. Del resto l'istituzione della tassa era nel programma elettorale, come confermato nell'ultimo consiglio comunale dal sindaco Cannas.

Tortolì nella top five delle presenze turistiche. Alla luce di questa ottima notizia si ripropone la questione dellA tassa di soggiorno. In tanti si domandano se fosse applicata come potrebbero essere usare queste risorse.

Il dibattito

Prudenza

Non si esprime Gianluca Deriu direttore di Confcommercio Nuoro Ogliastra: «Aspettiamo di leggere la bozza di regolamento e poi diremo la nostra». Claudia Comida, presidente regionale Sib-ConfCommercio, osserva: «Sono d'accordo sull'istituzione perché i fondi dovranno essere usati sul territorio e auspichiamo potenziati i servizi sulle spiagge. Mi riservo di fare considerazioni quando verremo convocati».

Contrario Rocco Meloni, presidente del Consorzio albergatori Sardegna Costa Est: «È una tassa sul cliente, noi non siamo esattori. Non siamo una città d'arte che ha pesanti oneri di gestione, qui si viene per il mare. Inoltre i dati sull'osservatorio sulla gestione dei fondi della tassa dicono che solo il 20 per cento viene usata per il turismo. La controproposta è che la Regione chieda una tassa di passaggio. Così pagano tutti ed è più equo».

L'obiettivo di giungere presto alla conclusione di questa procedura, che trovi l'accordo di tutti, è l’auspicio della consigliera con delega al turismo Michela Iesu: «Già nel 2019 eravamo al lavoro per istituirla, ma con la pandemia ci siamo fermati. Ora i tempi sembrano più consoni. C’è una bozza di regolamento pronta. Ci sarà la massima apertura nell'ascoltare le proposte».

