Tassa di soggiorno, un coro di mugugni 

Lo confermano i dati statistici, riferiti alla stagione 2021, che fanno emergere i progressi numerici della cittadina ogliastrina nelle cui strutture ricettive la permanenza media di un soggiorno è di 5,67 giorni. Per il 2022, in attesa di dati certi, le stime parlano di oltre 750 mila presenze.

Chi plaude all’introduzione della tassa di soggiorno è il Pd. «Il turismo qui a Tortolì dev’essere il punto di partenza per il futuro. Siamo consapevoli dei problemi reali che affliggono il nostro territorio, in particolare la mancanza di programmazione, risorse economiche e infrastrutture. Negli ultimi anni - è il commento della segreteria cittadina - il nostro Comune ha perso diversi eventi che erano in grado di promuovere il territorio e generare un indotto non indifferente. Nuove risorse si possono intercettare attraverso la tassa di soggiorno». Con le sue 608 mila presenze Tortolì è la quinta potenza turistica della Sardegna.

La primavera ha portato con sé la tassa di soggiorno. Tortolì entra nel novero delle località che adottato l’imposta destinata a potenziare i servizi annessi all’industria turistica. Arrivano le prime reazioni dal mondo politico e delle associazioni di categoria, alcune delle quali attendono di studiare il regolamento prima di esprimere un giudizio. Regolamento che dovrebbe essere varato la prossima settimana, dopo l’analisi della bozza che da martedì pomeriggio è sulla scrivania di Francesco Cicero, il commissario che ha una missione da compiere senza indugi: approvare il bilancio di previsione.

La politica

I pareri

«Bene la scelta del commissario, la tassa di soggiorno è uno strumento importante. Le risorse - afferma Michele Muggianu (40), segretario Cisl Ogliastra - vanno vincolate al miglioramento del decoro urbano e delle maggiori attrazioni, con investimenti in opere pubbliche, verde e mobilità sostenibile. Se accompagnata dal coinvolgimento delle parti sociali e imprenditoriali, nel giro di pochi anni può consentire un rilancio di Tortolì». «Noi - dichiara Carlo Amaduzzi (74), presidente di Asshotel Confesercenti Nuoro-Ogliastra - siamo contrari alla tassa di soggiorno. Al commissario vorremmo chiedere se fosse davvero opportuno introdurre una nuova imposta comunale a carico degli ospiti e di riflesso dell’industria alberghiera». Interviene anche Francesco Bovi (30), della catena turistica Bovi’s Hotels: «Abbiamo chiesto un incontro al commissario per capire con precisione tempi e modi di inserimento della nuova imposta. Soprattutto a fronte di tutti i contratti attivati con diversi tour operator e Online Travel Agency per la stagione 2023».

