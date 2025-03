Tassa di soggiorno, tariffe nel caos 

«Quando ci siamo resi conto che le tariffe della tassa di soggiorno per le strutture extra-alberghiere erano il doppio rispetto a quelle stabilite per gli alberghi, le abbiamo dimezzate». L’assessore al turismo di Arbus, William Collu, ammette «la misura sproporzionata fra l’imposta dovuta da chi ha scelto di trascorrere la vacanza in un agriturismo o in un albergo a una stella: il primo due euro, il secondo un euro». Un errore probabilmente dovuto alla «fretta» di partite con la tassa in vigore già dal 2024 e l’accordo raggiunto fra gli operatori turistici dopo quasi 8 anni di discussioni e dibattiti fra favorevoli e contrari.

Tassa iniqua

«All’inizio della stagione - ricorda Collu - nessuno si è accorto della differenza, il doppio per ogni stella, da due a quattro euro. Il divario notevole, non voluto, è stato segnalato nel mese di settembre, a stagione finita. L’impegno, per una questione di equità, da parte nostra doverosa, è stato adeguare le tariffe per questa stagione turistica». Promessa mantenuta: il 21 febbraio, una delibera di Giunta «ha approvato la modifica delle tariffe solamente per le strutture extra-alberghiere, considerate spropositate in relazione alle stelle ottenute» pertanto «la necessità di rimodularle per bed&breakfast, domos, boat&breakfast, albergo nautico diffuso, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù». E Collu aggiunge: «La stessa Regione ha stabilito che, in forza delle vigenti disposizioni legislative, il prezzo dell’imposta grava sui soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive, secondo criteri di gradualità in proporzione alla struttura». E l’esponente dell’esecutivo ha già fatto i conti dell’incasso dell’imminente stagione: «Contiamo di aumentare l’introito, quasi certa la somma dello scorso anno, 118mila euro. Abbiamo acquistato un software per semplificare i procedimenti riferiti all’imposta».

La polemica

Tutt’altro che ottimisti i consiglieri di minoranza, nei loro interventi in Consiglio comunale hanno acceso il dibattito. Per Gianni Lussu «la tassa di soggiorno è un’imposta nel buio. Nessun dubbio sul pasticcio dei fondi incassati: la previsione di un introito al massimo di 50mila euro, a ottobre è salito a 75mila, stasera in Aula si assesta a 118mila. Ma questi soldi che fine hanno fatto? Come mai non sono stati inseriti nell’ultima variazione di bilancio? In quali capitoli finiranno? Una parte è stata spesa, per cosa?». E sulla modifica delle tariffe, Agostino Pilia attacca: «C’è stato un incontro con gli operatori turistici proprio sulla tassa di soggiorno, occasione per comunicare la novità. Come sempre, bocche cucite. Altro che cifra record dall’imposta, chiediamo che la parte versata in più venga restituita. E poi come si può pensare a un aumento nel 2025 se almeno il 90 per cento dell’incasso arriva dalle strutture extra-alberghiere che quest’anno pagheranno la metà, considerata la carenza dei posti letto?».

