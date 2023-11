«Tassa di soggiorno, soldi sperperati» 

È importante riqualificare il centro storico, mettere a norma i guardrail, fare una rotatoria e acquistare dei mezzi meccanici per la cura del verde «ma tutto questo non si può fare con i proventi dell’imposta di soggiorno come sta facendo la maggioranza». Ad attaccare sono i consiglieri d’opposizione guidati da Livio Carboni e Tore Sanna, pronti a presentare un esposto alla Corte dei Conti «per un uso improprio dell’imposta di soggiorno, destinata da questa maggioranza ad una serie di interventi che a nostro avviso poco o nulla hanno a che fare con il turismo».

Le cifre

Una decina gli interventi sotto accusa: 800mila euro per proseguire il lastricato in via Umberto, 470mila euro per l’acquisto di una terna (e altri macchinari), 150mila euro per la videosorveglianza. E ancora 175mila euro per la digitalizzazione dell’archivio comunale, 200mila euro per delle rotatorie, 160mila per i guardrail.

«State sperperando i soldi dell’imposta di soggiorno – punta il dito Sanna – in azioni che non sono consentite, lo ha chiarito bene la Corte dei Conti. Quei soldi devono andare sul settore turismo, gli altri unici settori dove c’è il via libera sono ambiente e cultura. Ma cosa c’entra per esempio la videosorveglianza? Mi auguro ci sia un ripensamento, questa maggioranza non può essere l’eccezione alla quale tutto è permesso».

Il capogruppo di minoranza Livio Carboni rilancia: «Noi siamo per il rispetto delle regole, se la maggioranza ritiene che stia facendo, allora bene vada avanti. Ma è nostro dovere far presente che le leggi dicono una cosa ben precisa. Se poi la Corte dei Conti dice che va tutto bene, noi non potremo che essere contenti».

La maggioranza

Il sindaco Gianluca Dessì replica senza scomporsi e tira dritto lungo la strada tracciata dalla maggioranza: «Facciamo delle scelte che ci sentiamo di portare avanti. Riteniamo la nostra iniziativa lodevole e meritevole per il bene di Villasimius». Per Dessì, insomma, «si tratta di investimenti non solo per i turisti ma anche e soprattutto per i villasimiesi, opere che daranno sempre più lustro al nostro paese». Quanto alle sentenze della Corte dei Conti “ne siamo a conoscenza – dice ancora il sindaco - approfondiremo ogni aspetto e se sorgeranno dei problemi torneremo in Aula e apporteremo le dovute variazioni. Tutto nella massima trasparenza».

Gli uffici

Ma non c’è solo la sentenza della Corte dei Conti: «È vero che per i giudici contabili – chiarisce la segretaria comunale Maria Lucia Chessa, chiamata ad esprimersi durante il Consiglio comunale – vanno destinati solo al turismo con una interpretazione molto restrittiva ma ci sono tante altre decisioni giurisprudenziali che vanno nella direzione diametralmente opposta».

