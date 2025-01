Tassa di soggiorno, si paga da subito in tutte le strutture 

Da lunedì scorso è operativa la tassa di soggiorno nel comune di Baunei. L’ufficializzazione dell’istituzione dell'obolo turistico è arrivata via social ieri mattina: «Si comunica che da ieri sono in vigore le tariffe dell’imposta di soggiorno – ha scritto sulla pagina Facebook del comune il sindaco Stefano Monni - approvate con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 27 Gennaio 2025, non ancora pubblicata, ma immediatamente esecutiva». Confermate le tariffe annunciate a fine dicembre nella riunione consiliare che ha dato il via libera alla tassa di soggiorno. «Le tariffe a notte – spiegano in comune – sono quelle annunciate: hotel euro 1,50, b&b e affittacamere euro 1,50, appartamenti un euro». Per gli appartamenti, sino al massimo di due, è previsto un regime forfettario, che prevede il pagamento di 200 euro all’anno. L’imposta sarà dovuta fino a un massimo di sette notti e saranno esclusi dal pagamento, oltre agli ospiti che rientrano nei casi previsti per legge, i minori di 12 anni. Di tassa di soggiorno a Baunei e Santa Maria Navarrese si è iniziato a parlare nel mese di ottobre, in occasione di un incontro pubblico in sala consiliare con gli operatori turistici attivi nel campo della ricettività alberghiera ed extra alberghiera. Il Comune di Baunei si aggiunge così all’elenco dei paesi turistici in Sardegna, sono ormai oltre quaranta, che confidano in questa forma di tassazione per aumentare i servizi ai visitatori.

