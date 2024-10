Tassa di soggiorno sì o no, oggi assemblea aperta a tutti 

Non è ancora finita la stagione turistica 2024, che a Baunei e Santa Maria Navarrese andrà in archivio come una stagione dai grandi numeri, e già si ragiona della "stagione 2025", nel centro montano e nella frazione costiera. Se ne parlerà oggi in una riunione nell’aula consiliare di Via San Nicolò, alle 18,30, in un incontro pubblico nel quale l’amministrazione comunale presenterà alla popolazione la proposta relativa all’introduzione della tassa di soggiorno. «Sarà un incontro pubblico aperto a tutti, e dato il tema ci auguriamo la massima partecipazione», ha scritto su Facebook il sindaco Stefano Monni. (gm. p.)

