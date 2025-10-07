VaiOnline
Cardedu.
08 ottobre 2025 alle 00:31

Tassa di soggiorno, semaforo verde 

In Ogliastra, Lotzorai è stato il precursore. L’ultimo Comune ad accodarsi al regime della tassa di soggiorno è Cardedu, sede di resort, hotel e altre tipologie di strutture ricettive. L’imposta sarà attiva dalla prossima stagione turistica.

La notizia arriva dal sindaco, Marcello Vacca: «Il nostro territorio raggiunge le 200mila presenze turistiche l’anno. Per continuare a garantire un’elevata qualità di servizi - spiega il primo cittadino - non c’è altra soluzione che l’applicazione della tassa di soggiorno, un piccolo contributo che ogni ospite dovrà versare per finanziare il comparto».

Ufficialmente non esiste ancora un regolamento che disciplini il tariffario, sebbene sia probabile che l’ente lo appronti sul modello applicato nei centri vicini. La scelta di Lotzorai, quando ancora il sindaco era Antonello Rubiu, è stata seguita da Tortolì, Bari Sardo, Tertenia e Baunei. Di fatto gran parte dell’Ogliastra costiera, a eccezione di Gairo, è assoggettata alla tassa di soggiorno, con sfumature diverse che riguardano costi e periodo di applicazione. «Dobbiamo garantire prima di tutto il servizio di salvamento - prosegue il sindaco Vacca - e poi tutta una serie di attività legate alla stagione turistica. Compresa l’animazione sul lungomare di Museddu dove si concentra la maggior parte dei turisti. Veniamo da anni piuttosto bui e dunque per risollevare le sorti del lungomare servono risorse fresche che contiamo di introitare con la tassa di soggiorno, adottata in quasi tutti i centri a vocazione turistica». L’istituzione dell’imposta verrà ufficializzata nei prossimi mesi in Consiglio comunale. (ro. se.)

